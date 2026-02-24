Hoe MedTech Nederland naar de Europese top brengt

De Nederlandse MedTech-sector wil in 2035 tot de Europese en mondiale top behoren. Met het ‘Groeiplan MedTech – Een bijdrage aan het toekomstig verdienvermogen van Nederland’ presenteert de sector een ambitieuze agenda voor de komende tien jaar. De inzet: een toekomstbestendig zorgstelsel én versterking van het economisch verdienvermogen van Nederland.

Volgens de initiatiefnemers kan het groeiplan, mits de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd, leiden tot ongeveer 11.000 extra banen in hoogwaardige techniek, onderzoek en productie, een jaarlijkse exportgroei van ongeveer 5 miljard euro en zo’n 75 nieuwe start-ups en scale-ups. Het plan is eind december 2025 overhandigd aan toenmalig staatssecretaris Judith Tielen van VWS (nu staatssecretaris van OCW) en Tjerk Opmeer (EZ) en sluit aan bij het rapport-Wennink over een toekomstbestendig Nederland.

Dubbel belang

Roy Jakobs, CEO van Philips en binnen het rapport-Wennink vertegenwoordiger van de MedTech-sector, benadrukt in ICT&health 1 het dubbele belang van investeren in medische technologie. “Het gaat om een toekomstbestendig zorgstelsel én om een weerbare, innovatieve economie,” stelt hij.



Volgens Jakobs heeft Nederland een sterke uitgangspositie met academische ziekenhuizen, universiteiten, hightechbedrijven en een goed functionerende innovatieketen. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat versnelling noodzakelijk is, onder meer op het gebied van datatoegang, AI- en interoperabiliteitsinfrastructuur, klinische testcapaciteit en de uitleg van EU-regelgeving.

Samenwerking in het ecosysteem

Het groeiplan is tot stand gekomen met bijdragen uit de hele keten: van academische en topklinische ziekenhuizen tot universiteiten, kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Technologie is daarbij geen doel op zich, maar een middel om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden in een tijd van dubbele vergrijzing en toenemende zorgcomplexiteit.



Carina Hilders, voorzitter van de Raad van Bestuur van UMC Utrecht, benadrukt het belang van MedTech voor zowel zorg als samenleving. “De meerwaarde van MedTech zit in het toekomstbestendig maken van goede zorg en het zorgstelsel en daarmee ook de weerbaarheid van de samenleving. Zonder zorg geen economie. MedTech helpt om zorg toegankelijk te houden door processen te versnellen, wachtlijsten te verkorten en zorg vaker buiten het ziekenhuis te organiseren omdat we hierin samen optrekken”, zegt Hilders.



Volgens haar is het groeiplan een eerste stap om de samenwerking tussen zorg, bedrijfsleven en overheid te versterken. Daarbij zijn betere data-uitwisseling, minder belemmerende wet- en regelgeving en consistent beleid cruciaal om kwaliteit en toegankelijkheid te waarborgen.

Innovatie, data en schaalbaarheid

Ook Stefan Sleijfer, voorzitter en decaan Raad van Bestuur van Erasmus MC, ziet technologische innovatie als noodzaak. “Alleen met slimme, schaalbare oplossingen houden we de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit. Als bestuurder van een groot UMC zie ik dagelijks hoe urgent het is om technologie, data en medische expertise te verbinden met de klinische praktijk.”



Dat versnelt volgens Sleijfer innovatie daar waar het telt: bij de patiënt. Maar het gaat om meer dan zorg alleen, benadrukt hij. “Als Nederland dit ecosysteem nu op de juiste manier versterkt, zetten we niet alleen een stap naar betere zorg, we vergroten daarmee ook onze strategische slagkracht als concurrerend MedTech-land binnen Europa.”



Datavraagstukken spelen daarbij een sleutelrol. Zonder betere toegang tot data, robuuste AI- en interoperabiliteitsinfrastructuur en voldoende klinische testcapaciteit dreigt Nederland strategische kansen mis te lopen. Europese initiatieven zoals de European Health Data Space worden in het groeiplan genoemd als mogelijke bouwstenen voor een werkbaar model, waarbij data beschikbaar komen voor innovatie, met behoud van regie bij de eigenaar.

