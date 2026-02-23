Zorg voor Mekaar versterkt regionale zorg in de Achterhoek

Zes ouderenzorgorganisaties in de Achterhoek hebben de handen ineengeslagen in de nieuwe regionale coöperatie Zorg voor Mekaar. Met deze samenwerking willen zij de zorg in de regio ook op de lange termijn duurzaam toegankelijk houden. Door gezamenlijk op te trekken rond gedeelde thema’s en het beschikbare arbeidspotentieel beter te benutten, beogen de initiatiefnemers zorgprofessionals te behouden, aan te trekken en meer ruimte te creëren voor verschillende manieren van werken en leren.

Zorg voor Mekaar is geïnitieerd door Azora, Careaz, de Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor de toekomst van de zorg in de Achterhoek kiezen zij bewust voor samenwerking over organisatiegrenzen heen. De ambitie is om de coöperatie in de komende periode verder uit te breiden, zodat ook organisaties uit andere branches binnen de zorgsector kunnen aansluiten.

Drie pijlers als startpunt

De coöperatie brengt verschillende initiatieven samen binnen één regionaal samenwerkingsverband. De vraag die centraal staat is: “Welke manier van werken en leren in de zorg past bij iemands levensfase, talenten en ambities?”

Zorg voor Mekaar start met drie samenhangende pijlers:

Flexibel werken in de zorg , via een regionale flexpool waarin zorgprofessionals over verschillende organisaties heen kunnen werken;

, via een regionale flexpool waarin zorgprofessionals over verschillende organisaties heen kunnen werken; Anders opleiden en ontwikkelen , onder meer via het programma Bekwaam is inzetbaar , met laagdrempelige en modulaire leer-, in- en doorstroomroutes;

, onder meer via het programma , met laagdrempelige en modulaire leer-, in- en doorstroomroutes; Informele zorg en betrokkenheid, waarbij wordt onderzocht hoe samenwerking met onbetaalde zorgverleners, zoals vrijwilligers en mantelzorgers, optimaal gefaciliteerd en ondersteund kan worden.

Met deze aanpak willen de organisaties inspelen op de veranderende arbeidsmarkt en ruimte bieden aan uiteenlopende voorkeuren en levensfasen.

Regionaal alternatief

Naast vaste dienstverbanden en bestaande flexvormen binnen organisaties maakt de coöperatie het mogelijk om flexibel over organisatiegrenzen heen te werken. Daarmee ontstaat een alternatief voor mensen die eerder kozen voor zzp- of uitzendconstructies, maar betrokken willen blijven bij de zorg in de regio.

Daarnaast richt Zorg voor Mekaar zich op mensen met interesse in de zorg die nog niet over een passend diploma beschikken. Via passende leer- en ontwikkelroutes wordt instroom en doorstroom toegankelijker gemaakt. Tegelijkertijd erkent de coöperatie dat zorg niet uitsluitend door professionals wordt geleverd. Zorg begint bij naasten, mantelzorgers en vrijwilligers. Op basis van behoeften wordt ondersteuning en erkenning op maat ontwikkeld.

Voor professionals én organisaties

Zorg voor Mekaar positioneert zich als platform voor zorgprofessionals, studenten en zij-instromers, en mogelijk in de toekomst ook voor mantelzorgers en vrijwilligers. Voor aangesloten organisaties biedt de samenwerking meerwaarde door kennisdeling, gezamenlijke opleidingsinitiatieven en het beter benutten en behouden van regionaal talent. Aanmeldingen en vragen worden zorgvuldig doorgeleid naar de best passende organisatie, leerroute of inzetvorm.

Op korte termijn lanceert de coöperatie een website met meer informatie over de initiatieven. Zorg voor Mekaar wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking met provincie Gelderland en 8RHK ambassadeurs, met financiële ondersteuning vanuit de Regio Deal en de provincie Gelderland.

Drentse proeftuinen

Enkele jaren geleden werd in Drenthe in een aantal proeftuinen geëxperimenteerd met nieuwe samenwerkingsvormen om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Huisartsen, ouderenzorg- en thuiszorgorganisaties werken samen om de groeiende zorgvraag door dubbele vergrijzing op te vangen, ondanks personeelstekorten. Uitgangspunt is het Stepped Care-model, waarbij zorg stapsgewijs wordt opgeschaald en de kracht van inwoners en hun netwerk centraal staat.

Onder andere bestaande kernteams ouderenzorg werden uitgebreid, met meer taakdelegatie naar onder meer verpleegkundig specialisten, physician assistants en GZ-psychologen. In Emmen start een Mobiel Geriatrisch Team dat huisartsen ondersteunt bij complexe casussen, met als doel onnodige opnames te voorkomen en zelfstandig wonen te verlengen.