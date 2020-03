Robots gaan strijd aan tegen verspreiding coronavirus

Onder de besmette patiënten bevinden zich alleen in China op dit moment al meer dan 1.700 zorgmedewerkers, schrijft de Jerusalem Post. Om het contact tussen zorgverleners en patiënten te minimaliseren, worden robots en andere ‘kunstmatig intelligente’ apparaten ingezet. Die worden uitgerust met thermometers en camera’s om patiënten te onderzoeken en monitoren.

Zo kunnen artsen en verpleegkundigen op een veilige manier een diagnose stellen en vitale functies controleren. Een voorbeeld daarvan was eerder ook al te zien in Seattle. Er zijn ook robots die rondom de corona-uitbraak voor andere risicovolle taken ingezet worden, zoals het desinfecteren van ziekenhuiskamers of vliegtuigen.

Robots Temi, Lightstrike en GermFalcon

Robot Temi, gemaakt in Israel, is een robot van amper een meter groot die standaard voorzien was van een touchscreen, Amazon Alexa-technologie, een ingebouwd geluidssysteem, een lade voor het opladen van telefoons en een autonoom navigatiesysteem waarmee hij zelfstandig kan bewegen en obstakels vermijden.

Sinds de uitbraak van het Coronavirus heeft de fabrikant de robot uitgebreid met een koortsthermometer en een dienblad. Zo kan hij verpleegkundigen assisteren bij het monitoren van patiënten en het serveren van eten en drinken. De afgelopen maanden zijn honderden Temi- robots in ziekenhuizen, verzorgingshuizen en luchthavens ingezet.

Een ander voorbeeld is de LightStrike, een zogenoemde UV-robot die gebruikt wordt voor de desinfectie. De LightStrike-robot gebruikt xenon (een reukloos, stabiel gas) om een ​​intens UV-licht te creëren dat bacteriën, virussen, schimmels en schimmels vernietigt. Het spreekt voor zich dat het geautomatiseerd, door een robot, desinfecteren van ruimtes het risico op besmetting van personeel flink kleiner maakt.

In ziekenhuizen waar deze robot gebruikt wordt, daalt volgens de fabrikant de aanwezigheid van Clostridium difficile-bacteriën, methicillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) super bugs en chirurgische site-infectie (SSI) met 50 tot 100 procent.

Een derde robot die sinds de uitbraak van het coronavirus ingezet werd is de GermFalcon. Deze is speciaal ontwikkeld voor het desinfecteren van vliegtuigcabines. De producent geeft geen informatie over de luchtvaartmaatschappijen de GermFalcon ingezet hebben. Hij zegt wel dat de robot “potentieel besmette vliegtuigen die uit China aankwamen, voordat alle vluchten opgeschort werden, desinfecteerde”.

Coronavirus versnelt inzet zorgrobots

Het gebruik van robots in de zorg is natuurlijk niks nieuws. We zien al geruime tijd sociale robots die verpleegkundigen assisteren en chirurgische (assistentie)robots worden ook steeds vaker ingezet.

De recente uitbraak van het coronavirus heeft er, zoals bovenstaande voorbeelden aantonen, wel voor gezorgd dat de ontwikkeling en inzet van robots op andere gebieden in de zorg lijkt te versnellen.