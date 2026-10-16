Samenwerking LUMC en Alrijne, Thuiszorgpoli en bestuurswisselingen

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een nieuwe overeenkomst tussen het LUMC en Alrijne om hun samenwerking verder te versterken en de opening van een nieuwe Thuiszorgpoli van Zuyderland MC in Sittard. Verder aandacht voor de optie om geelzucht bij baby's thuis te behandelen bij SFG Weert en de aanstaande benoemingen van nieuwe bestuursvoorzitters bij het UMCG en Rijndam Revalidatie.

Samenwerking LUMC en Alrijne

Het LUMC en Alrijne hebben een overeenkomst gesloten om hun samenwerking in de regio Leiden verder te versterken. Beide ziekenhuizen beschouwen elkaar als strategische partners en willen gezamenlijk werken aan een sterke regionale zorgketen, waarbij patiënten zoveel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

De overeenkomst vormt een overkoepelend kader voor bestaande en toekomstige samenwerkingsprojecten. Daarbij ligt de nadruk onder meer op kennisdeling, innovatie en gezamenlijke ontwikkeling van zorg. Alrijne en het LUMC werken momenteel al samen op verschillende terreinen, waaronder borstkankerzorg, klinische chemie en psychiatrie.

Het LUMC brengt binnen het partnerschap zijn expertise op het gebied van academische zorg, onderzoek en innovatie in. Volgens beide bestuurders moet de langdurige samenwerking bijdragen aan betere ondersteuning van patiënten en een goede verdeling van zorg binnen de regio. Met de overeenkomst willen de ziekenhuizen bestaande samenwerkingen verder uitbouwen en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking ontwikkelen.

Nieuwe thuiszorgpoli in Limburg

Zuyderland Thuiszorg heeft een nieuwe Thuiszorgpoli geopend in Odapark in Sittard. Daarmee beschikt de organisatie naast Geleen en Born nu over een derde locatie waar cliënten op afspraak verpleegkundige en verzorgende zorg kunnen ontvangen. De poli is bedoeld voor cliënten die zelfstandig of met ondersteuning naar de locatie kunnen komen. Zij kunnen een vast tijdstip afspreken en hoeven daardoor niet thuis te wachten op een zorgmedewerker.

Volgens Zuyderland geeft dit cliënten meer regie over hun dag en kan de zorg beter worden gecombineerd met dagelijkse activiteiten. Voor mensen die niet naar de poli kunnen komen, blijft thuiszorg aan huis beschikbaar. Met de nieuwe locatie wil Zuyderland inspelen op de groeiende zorgvraag en zorg waar mogelijk anders organiseren. De Thuiszorgpoli Odapark is voorlopig op dinsdag en donderdag van 12.00 tot 16.00 uur geopend. Aanmelden verloopt via het Thuiszorgpunt Westelijke Mijnstreek.

Geelzucht thuis behandelen

SJG Weert biedt sinds kort de mogelijkheid om pasgeboren baby's met geelzucht thuis te behandelen met fototherapie. Geelzucht ontstaat door een teveel aan bilirubine in het bloed en verdwijnt meestal vanzelf. Wanneer behandeling nodig is, kan blauw licht helpen om bilirubine af te breken, waarna het via urine en ontlasting het lichaam verlaat.

Voor de thuisbehandeling gebruikt SJG Weert de BiliCocoon Bag, een speciaal lichtmatras waarop de baby tijdens de fototherapie ligt. Ouders krijgen instructies over het gebruik van het systeem en de verzorging van hun kind. De kinderarts beoordeelt per baby of behandeling thuis medisch verantwoord en geschikt is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de thuissituatie en overlegd met de ouders. Thuisfototherapie kan ervoor zorgen dat een baby eerder naar huis kan of dat een ziekenhuisopname helemaal niet nodig is.

Nieuwe bestuursvoorzitter UMCG

Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit wordt per 16 april 2027 voorzitter van de raad van bestuur van het UMCG. Zij volgt Ate van der Zee op, die een dag eerder met pensioen gaat. Klein Nagelvoort-Schuit is sinds 2020 bestuurslid en momenteel vicevoorzitter van het UMCG.

Ze studeerde geneeskunde in Rotterdam en specialiseerde zich tot internist-intensivist acute geneeskunde. Vervolgens werkte ze twintig jaar bij Erasmus MC, onder meer als afdelingshoofd, opleider en hoogleraar interne geneeskunde. Binnen het UMCG is zij verantwoordelijk voor patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid, medische vervolgopleidingen en IT. Daarnaast is ze hoogleraar Zorg van de Toekomst aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De benoemingsadviescommissie en betrokken gremia adviseerden unaniem positief over haar benoeming. Als bestuursvoorzitter wil Klein Nagelvoort-Schuit verder werken aan toegankelijke en betaalbare zorg. Binnen de strategie Koers30 legt het UMCG daarbij onder meer de nadruk op technologie, passende zorg, preventie en duurzaamheid, in samenwerking met patiënten, medewerkers, studenten en regionale, landelijke en internationale partners.

Nieuwe bestuursvoorzitter Rijndam Revalidatie

Tessa van Maanen wordt per 25 januari 2027 voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijndam Revalidatie. Zij krijgt onder meer de portefeuilles financiën, vastgoed en kinderrevalidatie. Samen met Alex Dirks, die sinds februari 2026 bestuurder is, vormt zij de tweehoofdige Raad van Bestuur.

Van Maanen is sinds 2022 bestuursvoorzitter van Spijkenisse Medisch Centrum. Eerder vervulde zij verschillende directie- en managementfuncties bij ziekenhuizen, waaronder Franciscus Gasthuis & Vlietland. Ze heeft ervaring met medisch-specialistische zorg, bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, nieuwbouw, digitalisering en regionale samenwerking. Daarnaast is ze vicevoorzitter van de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen en bestuurslid van De Rotterdamse Zorg.

Met haar overstap kiest Van Maanen bewust voor de revalidatiezorg. Ze wil samen met medewerkers, patiënten, naasten en regionale partners verder bouwen aan Rijndam. De Raad van Toezicht benadrukt naast haar brede bestuurlijke ervaring vooral haar verbindende manier van werken en haar aandacht voor samenwerking.