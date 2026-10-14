Smartwatch herkent slaapapneu met hoge nauwkeurigheid

Een smartwatch voor consumenten kan helpen om matige tot ernstige obstructieve slaapapneu vroegtijdig op te sporen. Onderzoekers van Stanford University hebben aangetoond dat de Samsung Galaxy Watch 6 een gevoeligheid van ruim 94 procent behaalt bij het herkennen van deze slaapstoornis. Daarmee biedt de technologie mogelijkheden om mensen met een verhoogd risico eerder te identificeren en door te verwijzen voor aanvullend onderzoek. De smartwatch is echter geen vervanging voor een medische diagnose.

Het onderzoek laat zien dat draagbare consumententechnologie een steeds grotere rol kan spelen bij het signaleren van gezondheidsproblemen buiten het ziekenhuis. Tegelijkertijd benadrukken de onderzoekers dat verdere validatie noodzakelijk is voordat dergelijke toepassingen breed kunnen worden ingezet voor medische screening.

Slaapapneu herkennen tijdens de slaap

Obstructieve slaapapneu is een aandoening waarbij de bovenste luchtwegen tijdens de slaap herhaaldelijk gedeeltelijk of volledig worden afgesloten. Hierdoor ontstaan ademhalingsonderbrekingen die de slaapkwaliteit verstoren en het zuurstofgehalte in het bloed kunnen verlagen. De aandoening blijft regelmatig onopgemerkt. Mensen kunnen last hebben van luid snurken, vermoeidheid overdag, concentratieproblemen en ademstops tijdens het slapen. Onbehandelde slaapapneu wordt bovendien in verband gebracht met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, beroertes en depressieve klachten.

Voor het stellen van een diagnose wordt doorgaans slaaponderzoek uitgevoerd, waarbij onder meer ademhaling, zuurstofgehalte en slaapactiviteit worden geregistreerd. Dergelijk onderzoek vraagt gespecialiseerde apparatuur en is niet voor iedereen direct toegankelijk. Volgens onderzoeksleider Robson Capasso, hoogleraar keel-, neus- en oorheelkunde aan Stanford University, kunnen smartwatches helpen om deze diagnostische drempel te verlagen. Doordat mensen hun horloge vaak ook 's nachts dragen, kunnen mogelijke afwijkingen worden gesignaleerd zonder dat daarvoor direct een slaaponderzoek nodig is.

Foutpositieve uitslagen

Aan het onderzoek namen 152 volwassenen van 22 jaar en ouder deel. Zij hadden al een diagnose matige tot ernstige slaapapneu of een verhoogde kans op de aandoening. Uiteindelijk voltooiden 147 deelnemers beide onderzochte nachten. De deelnemers droegen een Samsung Galaxy Watch 6 tijdens twee slaaponderzoeken in het Stanford Health Care Sleep Medicine Center. Tussen deze onderzoeken gebruikten zij het horloge ook meerdere nachten thuis. De onderzoekers vergeleken de resultaten van de smartwatch met polysomnografie, de gebruikelijke methode voor uitgebreid slaaponderzoek.

Bij de standaardinstelling behaalde het horloge een gevoeligheid van 94,1 procent en een specificiteit van 66,7 procent. Dat betekent dat de smartwatch de meeste deelnemers met matige tot ernstige slaapapneu correct herkende, maar ook bij een deel van de mensen zonder deze ernst van slaapapneu een positieve uitslag gaf. De onderzoekers berekenden daarnaast een alternatieve grenswaarde. Daarmee steeg de specificiteit naar 94,9 procent, maar daalde de gevoeligheid naar 82,4 procent. Dit illustreert de afweging tussen het herkennen van zoveel mogelijk patiënten en het beperken van onnodige vervolgonderzoeken.

Bij deelnemers met een hoge zogenoemde hypoxic burden behaalde de smartwatch in deze onderzoeksgroep een gevoeligheid en specificiteit van 100 procent. Deze maat beschrijft de totale belasting door zuurstofdalingen tijdens de slaap, waarbij rekening wordt gehouden met de diepte, duur en frequentie ervan. De resultaten zijn veelbelovend, maar vragen om voorzichtigheid. Het onderzoek richtte zich op mensen met een verhoogde kans op slaapapneu. De prestaties kunnen anders uitvallen bij gebruik onder de algemene bevolking.

Smartwatch met slaapapneumonitoring

In 2024 introduceerde Apple al een slaapapneufunctie voor de Apple Watch. Die toepassing gebruikt de ingebouwde versnellingsmeter om kleine polsbewegingen te registreren die samenhangen met verstoringen van het normale ademhalingspatroon. Het algoritme analyseert deze gegevens over een periode van dertig dagen en kan gebruikers waarschuwen wanneer er aanwijzingen zijn voor matige tot ernstige slaapapneu.

Apple ontwikkelde de functie met behulp van machinelearning en gegevens uit klinische slaaponderzoeken. Gebruikers kunnen bovendien een rapport met geregistreerde ademhalingsverstoringen downloaden om met een zorgverlener te bespreken. Hoewel beide fabrikanten zich richten op het herkennen van slaapapneu, verschillen de gebruikte technologieën en analysemethoden. De onderzoeksresultaten van Stanford kunnen daarom niet rechtstreeks worden toegepast op de Apple Watch.

Van consumentenwearable naar medische screening

De onderzoekers zien vooral mogelijkheden voor een laagdrempelige eerste screening. Mensen die mogelijk slaapapneu hebben, kunnen hierdoor eerder worden gewezen op de noodzaak van medisch onderzoek. Dat kan relevant zijn omdat veel patiënten jarenlang rondlopen met klachten zonder dat de onderliggende slaapstoornis wordt herkend.

Voor zorgprofessionals blijft het belangrijk om onderscheid te maken tussen een waarschuwing van een smartwatch en een medische diagnose. Een positieve uitslag vraagt om verdere beoordeling, terwijl een negatieve uitslag slaapapneu niet volledig uitsluit. Daarnaast moeten de betrouwbaarheid van de metingen, de interpretatie van resultaten en de aansluiting op bestaande diagnostische trajecten zorgvuldig worden onderzocht.