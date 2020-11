St. Antonius opent hartzorg ‘drive through’

De officiele opening van de Pacemaker Controlestraat werd verricht door Prof. dr. Lucas Boersma, cardioloog van het St. Antonius Hartcentrum. “In tijden van corona is deze vorm van hartzorg een uitkomst. In de eerste plaats voor de patiënt, voor wie de zorg op een veilige en snelle manier door kan gaan. En ook voor het ziekenhuis, omdat minder mensen het gebouw binnengaan”, aldus Boersma.

‘Drive-through’ voor hartzorg

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft patiënten die in aanmerking komen voor deze hartzorg ‘drive-through’ per brief benaderd. Behalve een uitnodiging stonden daarin ook instructies en de benodigde informatie. Bij patiënten die bij de Pacemaker Controlestraat arriveren wordt de pacemaker door een medewerker via het autoraam uitgelezen. Uitstappen is dus niet nodig. Het raam naar beneden draaien is voldoende.

De uitgelezen gegevens worden ter beoordeling direct digitaal naar de cardiomeettechnicus in het ziekenhuis verzonden. Die beoordeelt de gegevens en geeft binnen een kwartier de uitslag door. Wanneer er verder geen bijzonderheden zijn, kan de patiënt weer naar huis rijden. Als de uitslagen wel aanleiding geven voor extra controle of zorg, dan kan de patiënt alsnog terecht op de poli in het ziekenhuis zelf.

Mogelijk ook voor andere patiënten

De komende weken zullen, op uitnodiging, zo’n 300 hartpatiënten de controlestraat bezoeken voor het uitlezen van hun pacemaker. Indien de controlestraat een succes blijkt dan wordt bekeken of deze manier van uitlezen ook uitkomst kan bieden voor andere patiëntgroepen, zoals patiënten die een ICD dragen.

“Tijdens de eerste coronagolf kwam de reguliere zorg onder grote druk te staan. Voor hartpatiënten kan het uitstellen van zorg grote gevolgen hebben. Deze controlestraat is één van de creatieve oplossingen die we inzetten om de zorg toegankelijk te houden in tijden van corona”, aldus Boersma.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft de afgelopen maanden meer initiatieven ontplooit en uitgerold die ervoor moeten zorgen dat de reguliere zorg tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Daarbij wordt met name gekozen voor e-health oplossingen zoals videobellen of thuismonitoring.