Technologie en begeleiding noodzaak bij zelfredzaamheid ouderen

Technologie kan ouderen helpen langer zelfstandig thuis te wonen, maar dat lukt niet voor iedereen even goed. Uit nieuw onderzoek van het Nivel, in opdracht van de gemeente Den Haag, blijkt dat technologische hulpmiddelen pas echt effectief zijn als ouderen voldoende begeleiding krijgen en hun digitale vaardigheden worden versterkt.

Het verkennende onderzoek laat zien dat er in de bestaande literatuur nog te weinig bekend is over wat specifieke groepen nodig hebben zelfredzaam te kunnen zijn en blijven. Dit geldt onder meer voor ouderen met een migratieachtergrond. Interviews met thuiswonende ouderen met een Surinaams-Hindoestaanse achtergrond en een vragenlijstonderzoek onder zorgverleners laten beiden zien dat er verschillende uitdagingen zijn in de praktijk als het gaat om de zelfredzaamheid.

Praktische problemen

Uit interviews met negen zelfstandig wonende vrouwen van Surinaams-Hindoestaanse afkomst blijkt dat zij het soms lastig vinden om overzicht en controle te houden in het dagelijks leven. Ze voelen zich niet altijd veilig en lopen tegen praktische problemen aan. Technologie kan volgens hen helpen om deze problemen te verminderen, maar er zijn ook obstakels. Zo spelen de kosten, een gebrek aan digitale vaardigheden en wantrouwen tegenover nieuwe technologie een rol.

Ook zorgverleners herkennen deze problemen. Zij zien de voordelen van technologische hulpmiddelen, maar benadrukken dat goede begeleiding nodig is om mensen te helpen de technologie echt te gebruiken. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van de gemeente Den Haag. In de tweede helft van 2024 voerde het Nivel een beknopte literatuurverkenning uit. Vervolgens werden in 2025 interviews gehouden met negen thuiswonende vrouwen van Surinaams-Hindoestaanse afkomst en een online vragenlijst uitgezet onder zorgprofessionals. In totaal vulden 28 professionals deze vragenlijst in.

De verzamelde gegevens zijn door het Nivel geanalyseerd en verwerkt in een rapportage. Op basis van de resultaten formuleerde het Nivel drie leerpunten voor de gemeente Den Haag om met behulp van technologie de zelfredzaamheid van inwoners te versterken.

VanThuisUit

De VVT-organisatie tanteLouise heeft vorig jaar een nieuw zorgconcept ontwikkeld waarmee kwetsbare ouderen worden getraind in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het initiatief, dat de naam VanThuisUit draagt, zorgt ervoor dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en dat een opname in het verpleeghuis kan worden uitgesteld of mogelijk worden voorkomen.

Volgens betrokkenen draagt het programma bij aan het behoud van voldoende zorgcapaciteit en gekwalificeerd personeel voor mensen die intensieve zorg het hardst nodig hebben. Het concept is ontstaan uit een samenwerking tussen tanteLouise, CZ Zorgkantoor en Fontys Hogeschool en won in 2024 de nationale HR Zorg Award.