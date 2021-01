Toekomstgerichte zorg: contract Zilveren Kruis en Carinova

Zorgaanbieder Carinova en zorgverzekeraar Zilveren Kruis (Achmea) hebben een gezamenlijke agenda opgesteld om in de komende jaren toekomstgerichte zorg te realiseren. Met de meerjarenafspraak moet het mogelijk blijven voor mensen zo lang mogelijk prettig en zelfstandig thuis te kunnen wonen. Hiervoor is vergaande samenwerking en innovatie in de zorg van belang, stellen beide partijen. Tegelijkertijd moet toekomstgerichte zorg deze zorg bemensbaar en betaalbaar houden.