Treant zet slimme bril in voor wondzorg

Google introduceerde in 2013 de eerste smart glass, niet te verwarren met een VR-bril die een gebruiker onderdompelt in een virtuele realiteit. Steeds meer zorginstellingen en ziekenhuizen zetten de slimme bril in. Bij tanteLouise is er bijvoorbeeld uitgebreid onderzoek verricht naar de beste manier voor zorgmedewerkers en cliënten om een smart glass in te zetten. Datzelfde hebben vier organisaties in de langdurige zorg in Zuid-Limburg gedaan. Ziekenhuizen zoals (maar niet beperkt tot) Zuyderland en Bravis zetten de slimme bril ook in, bijvoorbeeld om chirurgen van extra informatie te voorzien.

Inzet smart glass scheelt reistijd

Tijdens de lockdownperiodes in de coronacrisis werd de bril ook ingezet wanneer fysiek meekijken met verzorging niet mogelijk was. Voor Treant geldt daarnaast dat de omvang van het verzorgingsgebied een belangrijke reden is om het device structureel in te zetten, zoals nu met wondzorg. Het scheelt veel reistijd, terwijl Treant de kwaliteit van zorg kan blijven garanderen.

“Een wond kan snel groter worden of gaan ontsteken, dat proces is lastig te voorspellen. Als het wondbeeld verergert, moet je snel ingrijpen”, vertelt Esther Dekker, wondverpleegkundige binnen de woonzorgcentra van Treant. Een zorgmedewerker die een bewoner of cliënt bezoekt, kan een wondverpleegkundige laten meekijken met behulp van de camera op de bril en een internetverbinding.

Extra opties slimme bril

De slimme bril levert een hoge beeldkwaliteit en de brildrager houdt de handen vrij om gelijktijdig zorg te kunnen verlenen, stelt Dekker. Daarnaast beschikt de bril over een aantal extra opties. “Als ik meekijk, kan ik foto’s maken, inzoomen of een deel van het wondgebied omcirkelen. Ik krijg op afstand een compleet beeld van de wond. Op basis daarvan geef ik een gericht behandeladvies.”

Bewoners en cliënten krijgen snel duidelijkheid én de benodigde wondzorg door de inzet van de smart glasses. Maar er zijn meer voordelen, meent Dekker. “Doordat wij als wondverpleegkundigen samen met de verzorgenden wonden beoordelen, neemt hun kennis van wondzorg toe. Ook voorkom je met de slimme bril dat medewerkers op eigen initiatief een behandeling gaan inzetten zonder het effect daarvan te weten.”

Taakverrijking verzorgenden

Voor verzorgenden zijn er volgens Dekker andere voordelen. “De introductie van de slimme bril is voor deze collega’s een taakverrijking. Dat geldt niet alleen voor het gebruik van dit innovatieve apparaat, ze krijgen ook een grotere rol binnen de wondzorg. Als wondverpleegkundige geef ik op afstand advies, waarna de verzorgende de behandeling uitvoert.”