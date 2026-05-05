TU/e bundelt krachten in nieuw gezondheidsinstituut HEALTH

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft besloten een nieuw onderzoeksinstituut op te richten dat zich richt op transformatieve gezondheidstechnologie. Het instituut, dat de strategische positie van de universiteit binnen de prioriteiten van het Instellingsplan 2026–2030 moet versterken, wordt in januari 2027 officieel geopend. Doel is om bij te dragen aan betaalbare, toegankelijke en duurzame oplossingen die gezondheid en welzijn verbeteren, met inbreng van onderzoekers uit vrijwel alle faculteiten.

Met de oprichting van het nieuwe instituut, dat de naam HEALTH krijgt, wil TU/e haar ambitie benadrukken om via technologische innovatie directe maatschappelijke impact te realiseren. Het centrum bundelt bestaande en nieuwe onderzoekslijnen en brengt wetenschappers uit uiteenlopende disciplines samen om gezamenlijk te werken aan toepassingen in de gezondheidszorg. Daarmee positioneert de universiteit zich nadrukkelijker op het snijvlak van technologie, zorg en maatschappelijke uitdagingen.

Thema’s

Het eerste thema, Future Health, is gericht op het verminderen van chronische ontstekingsziekten, zoals cardiovasculaire, auto-immuun- en reumatische aandoeningen. Binnen dit thema worden inzichten uit fundamenteel onderzoek in regeneratieve geneeskunde, beeldvorming, voorspellende ziektemodellering en leefstijlinterventies gecombineerd met externe kennis. De nadruk ligt op systeemoplossingen en technologieën die de verschuiving ondersteunen van behandelen naar genezen en voorkomen.

Het tweede thema, Future Cure & Care, gaat over hoe innovaties hun weg vinden naar de praktijk. Het richt zich op de beoordeling, acceptatie en toepassing van nieuwe technologie in de zorg en op het verminderen van de druk op het zorgsysteem door chronische aandoeningen. De nadruk ligt op wat er in de praktijk gebeurt: hoe zorgprocessen veranderen en hoe professionals en patiënten nieuwe technologie omarmen. Dat gaat niet vanzelf, daarom is dit thema expliciet onderdeel van het instituut.

Voortbouwen

Het bouwt voort op bestaande sterktes van de Technische Universiteit Eindhoven, zoals klinische informatica, systeemintegratie en samenwerking tussen mens, AI en robotica. Daarbij wordt gewerkt in nauwe verbinding met onderzoekers en partners binnen en buiten de universiteit.

Maarten Merkx, decaan en voorzitter van de stuurgroep Gezondheid, geeft aan dat het gezondheidsonderzoek binnen de Technische Universiteit Eindhoven zich uitstrekt van hele fundamentele innovaties op moleculair niveau tot toepassingen in de samenleving. Volgens hem ligt de kracht van de universiteit in uiteenlopende gebieden, zoals biomaterialen, regeneratieve geneeskunde, beeldvorming, digitale gezondheid, robotica en wearables, en in de manier waarop mens en technologie met elkaar omgaan.

Sneller naar de praktijk

Door onderzoekers uit verschillende disciplines nauwer te laten samenwerken en daarbij steeds vaker AI in te zetten, wil de TU/e beter begrijpen, voorspellen en behandelen hoe chronische ontstekingsziekten zich ontwikkelen. Ook moet die samenwerking ervoor zorgen dat onderzoeksresultaten sneller hun weg vinden naar de praktijk en zo merkbaar effect hebben in de zorg.

Een interne analyse in 2024 en 2025 heeft in kaart gebracht waar de Technische Universiteit Eindhoven sterk in is op het gebied van gezondheidsonderzoek, onderwijs, ondersteuning van onderzoek, ethiek en regelgeving, en het omzetten van kennis naar toepassing in de praktijk. Uit die analyse komt ook het brede netwerk van de TU/e naar voren. De universiteit werkt samen met onder meer regionale ziekenhuizen, academische medische centra, bedrijven, mkb-partijen, patiëntenorganisaties en regionale partners zoals Brainport Development, Pivot Park, het Brabant Development Agency (BOM) en de provincie Noord-Brabant.

Op basis van deze bevindingen en in lijn met het Instellingsplan 2026–2030 heeft het College van Bestuur in januari 2026 voorgesteld om een nieuw onderzoeksinstituut op te richten. Daarmee wil de TU/e haar ambities op het gebied van transformatieve gezondheidstechnologie verder vormgeven.

Basis leggen

In de afgelopen maanden hebben onderzoekers van de afdelingen Biomedical Engineering (hoofd: Carlijn Bouten), Electrical Engineering (Ruud van Sloun), Industrial Engineering & innovation Sciences (Josette Gevers) en Mathematics & Computer Science (Jeanine Duistermaat) nauw samengewerkt met de Stuurgroep Gezondheid om de basis te leggen voor het nieuwe onderzoeksinstituut.

TU/e-rector magnificus Silvia Lenaerts zegt dat er veel uitstekend onderzoek aan TU/e is verricht. “En door onze krachten te bundelen bereiken we een echte kritische massa in gezondheidsgerelateerd onderzoek, met een bredere gemeenschap van honderden onderzoekers die aan gezondheid werken binnen de universiteit. Door systeemdenken te versterken en externe partners te betrekken, kunnen we echt waarde creëren voor de samenleving op een gebied dat ons allemaal aangaat”, zegt Lenaerts.

Een goed voorbeeld van onderzoek aan de TU/e is het baanbrekend medisch AI-basismodel waarover we in november afgelopen jaar schreven. Het helpt artsen afwijkingen op CT-scans sneller en nauwkeuriger te herkennen. Daardoor kunnen onder meer kankers eerder worden vastgesteld. Het model is getraind op meer dan 250.000 CT-scans en maakt als eerste gebruik van de rekenkracht van de nieuwe TU/e-supercomputer SPIKE-1.