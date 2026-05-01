MedTech samenwerking universiteiten op tweede Joint Research Day

Op donderdag 23 april 2026 brachten de Universiteit Twente en de Finse Tampere University ruim honderd onderzoekers digitaal samen voor hun tweede Joint Research Day. Het aantal deelnemers groeide naar 130, dertig meer dan bij de eerste editie in 2023. Met bijdragen van 39 jonge onderzoekers stond het evenement nadrukkelijk in het teken van internationale samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe gezamenlijke onderzoeksinitiatieven binnen de medische technologie.

Het online programma was gericht op promovendi, postdocs en universitair docenten en bood een platform voor kennisuitwisseling tussen beide instellingen. Als partners binnen het ECIU-netwerk benutten zij de bijeenkomst om bestaande samenwerkingen in biomedische technologie, gezondheidstechnologie en biowetenschappen verder te verdiepen. Tegelijkertijd lag de nadruk op het verkennen van nieuwe onderzoeksrichtingen en het opzetten van concrete, gezamenlijke projecten.

Kennisdelen en samenwerken

De inhoudelijke kern van de dag bestond uit twee rondes met parallelle sessies, waarin deelnemers werden ingedeeld op basis van hun expertise. In totaal kwamen negen thematische gebieden aan bod. Dit waren: Cell and Tissue Engineering & Organ-on-a-Chip, Biomedical Imaging & Diagnostics, Optimised Care Planning, Women's Health, eHealth & Health Data Science, Oncologie, en Physiological Sensing and Systems & Medical Robotics.

Tijdens elke sessie presenteerden onderzoekers kort hun werk, gevolgd door vragenrondes en momenten voor onderlinge uitwisseling. Die opzet moest niet alleen kennisdeling stimuleren, maar ook directe samenwerking bevorderen. Volgens de organisatoren vormt juist die combinatie van inhoudelijke verdieping en informele matchmaking de basis voor duurzame internationale onderzoeksverbanden.

Uitgebreid voucherprogramma

Na afloop van de onderzoeksdag kregen deelnemers de mogelijkheid een TAU-UT-samenwerkingsvoucher aan te vragen ter waarde van maximaal 5.000 euro. Deze regeling is bedoeld om onderzoeksbezoeken en kortdurende verblijven bij de partnerinstelling te faciliteren, met een minimale duur van vijf werkdagen. Vergoedingen kunnen onder meer worden ingezet voor reis- en verblijfskosten en gedeeltelijke dagvergoedingen.

Met het programma willen de betrokken universiteiten eerste gezamenlijke onderzoeksactiviteiten stimuleren, bij voorkeur met concrete uitkomsten zoals een gezamenlijke publicatie of subsidieaanvraag. Per instelling is in totaal maximaal 25.000 euro beschikbaar voor toekenning. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 8 mei 2026.

Stevig fundament

De opbrengsten van de eerste editie in april 2023 benadrukten de tastbare impact van de samenwerking. Het daaropvolgende voucherprogramma resulteerde in 18 uitwisselingen tussen onderzoekers van beide universiteiten, met verblijven variërend van één week tot drie maanden. Dat leidde onder meer tot drie subsidievoorstellen, één wetenschappelijke publicatie, drie conferentiepresentaties en drie gezamenlijke experimenten.

Daarnaast bracht de samenwerking bredere spin-offinitiatieven voort. Zo werd een Europese subsidie toegekend voor Project CLOSER (HORIZON-CL4-2025), gericht op robotica, en zijn meerdere gezamenlijke onderzoeksvoorstellen momenteel in voorbereiding.

In de tweede editie is het programma uitgebreid met nieuwe thema’s, zoals Women's Health, Optimised Care Planning en Medical Robotics. Met meer deelnemers en een versterkt voucherprogramma wilden beide universiteiten de tijdens de bijeenkomst gelegde contacten omzetten in duurzame onderzoeksprojecten. Meer informatie over de onderzoekssessies en presentaties is te vinden op de eventpagina.

Beide universiteiten hebben eerder samengewerkt. In 2023 schreven we namelijk over hoe onderzoekers van de Universiteit Twente en de Finse Tampere University, samen met collega’s uit Australië, erin slaagden de eiwitmantels van plantenvirussen te herprogrammeren in uiteenlopende vormen. Om dit mogelijk te maken vouwden de wetenschappers DNA op nanoschaal tot een soort mal, waarlangs de eiwitstructuren zich konden vormen.