Subsidie voor opschaling digitale toepassingen bij valpreventie

ZonMw heeft de subsidieoproep ‘Praktijkonderzoek naar opschaling van digitale toepassingen voor valpreventie’ geopend. Met deze oproep wil de organisatie inzicht krijgen in hoe digitale innovaties kunnen helpen om knelpunten binnen de ketenaanpak van valpreventie aan te pakken. Onderzoekers worden uitgenodigd om praktijkgericht onderzoek te doen naar effectieve opschaling, met als doel valincidenten onder ouderen structureel te verminderen en de zorg beter te ondersteunen.

De urgentie is groot want in 2024 belandden naar schatting 119.000 ouderen van 65 jaar en ouder na een val op de spoedeisende hulp, een recordaantal. Door de dubbele vergrijzing gaat dit aantal naar verwachting verder toenemen. Dat leidt niet alleen tot persoonlijk leed, maar ook tot stijgende zorgkosten en extra druk op het zorgsysteem. Digitale toepassingen kunnen mogelijk een sleutelrol spelen in het keren van deze trend.

Ketenaanpak

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Aanvullend Zorg en Welzijns Akkoord (AZWA) is vastgelegd dat gemeenten de ketenaanpak valpreventie organiseren langs vier stappen: het signaleren van ouderen met valrisico, het screenen van ouderen met een verhoogd risico, het toepassen van valpreventieve interventies en het doorverwijzen naar structureel beweegaanbod. Digitale toepassingen kunnen deze werkwijze versterken, de werkdruk verminderen en de zorg betaalbaar houden, maar de inzet blijft achter en vraagt om onderzoek naar implementatie en opschaling.

Deze subsidieoproep richt zich op stap 2, 3 en 4 van de ketenaanpak valpreventie. Het praktijkonderzoek is gericht op het in kaart brengen van knelpunten binnen deze aanpak, met nadruk op de inzet en opschaling van digitale toepassingen voor zorg en ondersteuning. Daarmee wordt bijgedragen aan het realiseren van de valpreventiedoelstellingen zoals vastgelegd in het GALA.

Aanvragen

De hoofdaanvrager binnen deze subsidieoproep is een kennis- of onderzoeksorganisatie, of een instelling uit het hbo of mbo. Daarnaast is een aanbieder van zorg en/of ondersteuning verplicht als medeaanvrager betrokken. Optioneel kunnen ook vertegenwoordigers van patiënten of cliënten, koepel- of beroepsorganisaties, zorgverzekeraars of zorgkantoren deelnemen als medeaanvrager.

Voor deze subsidieronde is in totaal € 825.000 beschikbaar. Hiermee kan één aanvraag worden gehonoreerd voor een project met een maximale looptijd van 18 maanden. Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 14 juli 2026 om 14.00 uur.

De subsidieronde kent een verplichte collaboratieve workshop. Tijdens deze bijeenkomst bepalen de aanwezige partijen gezamenlijk met wie de subsidieaanvraag wordt ingediend en welke organisatie optreedt als hoofdaanvrager. Ook worden de taken verdeeld: welke partijen welke onderdelen van het onderzoek uitvoeren en welke methodiek daarbij wordt gehanteerd. De workshop vindt plaats op 22 mei van 09:30 uur tot 13:00 uur.

Samenwerking

Deze subsidieoproep maakt deel uit van het programma Versnellingsimpuls voor hybride en digitale zorg. Om goed aan te sluiten bij partijen die een belangrijke rol spelen in de opschaling van hybride en digitale zorg en ondersteuning, werkt ZonMw samen met Digizo.nu, het Consortium Waardebepaling en het Zorginstituut Nederland.

Voor vragen kan contact worden opgenomen via opschaling@zonmw.nl. Meer informatie over de gehanteerde methodiek is te vinden op digizo.nu. De subsidieoproep ‘Praktijkonderzoek naar opschaling van digitale toepassingen voor valpreventie’ is een van de twee oproepen waarover we vorige week ook al schreven.

Binnen ZonMw is er veel aandacht voor valpreventie verspreid over verschillende programma’s, zoals Verpleging en Verzorging, Preventieprogramma 2023-2026, het kaderprogramma Passende Zorg en Zorg voor innoveren. Op dit moment zijn er 2 subsidierondes over het onderwerp valpreventie die lopen of binnenkort openen.