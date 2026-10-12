Tweede Kamer stemt in met nieuw digitaal inlogstelsel voor de zorg

De Tweede Kamer heeft begin deze maand ingestemd met het wetsvoorstel Digitale Identificatie en Authenticatie in de Zorg (DIAZ). De wet moet zorgprofessionals veilig en eenvoudig toegang geven tot medische gegevens. Daarvoor komt er een nieuw inlogstelsel: De ZorgIdentiteit (Dezi). Zorgverleners kunnen straks kiezen uit verschillende digitale inlogmiddelen, die moeten voldoen aan strenge eisen voor veiligheid en betrouwbaarheid. Met Dezi moeten zorgprofessionals minder afhankelijk worden van fysieke toegangspassen.

Zo moet een zorgverlener in een ambulance straks bijvoorbeeld met een digitale wallet op een telefoon kunnen inloggen. Ook moet het vastleggen van de werkrelatie tussen een zorgprofessional en een zorginstelling zoveel mogelijk automatisch verlopen. Dat kan het eenvoudiger maken voor flexmedewerkers om snel bij een andere instelling aan de slag te gaan.

Europese afspraken

Het nieuwe stelsel sluit aan op Europese afspraken over digitale identificatie. Daarmee wordt het mogelijk om in de toekomst dezelfde soorten inlogmiddelen te gebruiken bij het delen van gezondheidsgegevens met zorgverleners in andere Europese landen.

Met de instemming van de Tweede Kamer is een volgende stap gezet in de invoering van DIAZ. De wet moet de voorwaarden scheppen voor veilige digitale toegang tot gezondheidsgegevens, terwijl zorgprofessionals in de praktijk meer mogelijkheden krijgen om zich te identificeren.

Hoe Dezi in de praktijk functioneert, moet de komende periode blijken uit pilots in verschillende onderdelen van de zorg. Die starten in het vierde kwartaal van 2026. Daarbij wordt onderzocht hoe het inlogstelsel aansluit op de dagelijkse werkzaamheden van zorgprofessionals en waar aanpassingen nodig zijn. De aanbesteding voor de pilots is inmiddels gesloten. Meer informatie over de verdere uitwerking van Dezi volgt later. De invoering van DIAZ moet ervoor zorgen dat zorgprofessionals straks eenvoudiger en veiliger kunnen inloggen en sneller beschikken over de patiëntgegevens die zij nodig hebben.

Pilots

Hoe Dezi in de praktijk werkt moet duidelijk worden tijdens de nieuwe pilots die in het vierde kwartaal van 2026 gaan starten. Daarin wordt onderzocht hoe het inlogstelsel aansluit op de dagelijkse werkzaamheden van de zorgprofessionals en waar verbeteringen nodig zijn. Eerdere pilots met Dezi zijn al afgerond. Wij schreven al eerder over de ervaringen met alternatieve inlogmiddelen en de mogelijkheden om zorgprofessionals flexibeler toegang te geven tot patiëntgegevens.

Sinds de lancering in 2024 zijn er verschillende pilots afgerond, waaronder met DigiD bij vaccinatieadministratie en met Yivi-wallet in logins voor. De daadwerkelijke implementatie van Dezi is voorzien vanaf het moment dat de Wet Digitale Identiteit in de Zorg (Wet DIAZ) in werking treedt. De nieuwe pilots moeten uitwijzen hoe het stelsel in verschillende zorgsituaties functioneert.