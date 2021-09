Unieke hybride OK geopend in Antoni van Leeuwenhoek

De spil van de hybride OK is de aanwezigheid van een verrijdbare CT-scanner, naast de ‘standaard’ röntgenapparatuur. Door beide apparaten tegelijk te gebruiken, kan de interventieradioloog de tumor tijdens de behandeling nog beter kan zien. Het AVL is het eerst Nederlandse ziekenhuis waar deze oplossing van Siemens Healthineers ingezet wordt.

Patiënt blijft in hybride OK op één plek

Voorheen moesten patiënten tijdens een interventieradiologie behandeling verplaatst worden om een CT-scan te kunnen maken. Dat is op deze hybride OK dus niet meer nodig. De CT-scanner komt naar de patiënt toe. Dat heeft diverse voordelen. Naast het feit dat het verplaatsen van de patiënt extra tijd kost, zorgde het ook ervoor dat het beeld van de tumor verandert, bijvoorbeeld omdat de patiënt tijdens de verplaatsing anders is gaan liggen.

In de hybride OK zijn de CT-scanner en het interventie röntgenapparaat een geïntegreerd geheel. De CT-scanner staat op rails en schuift tijdens de operatie over de behandeltafel heen. Met deze nieuwe technologie is het bovendien mogelijk om de beelden van de CT-scanner en het röntgenapparaat tijdens de behandeling beiden te gebruiken. “Deze combinatie maakt het mogelijk om complexere behandelingen met nog grotere precisie uit te voeren”, vertelt Tarik Baetens, interventieradioloog in het AVL.

Diverse interventiebehandelingen

De hybride OK is geschikt voor het uitvoeren van een breed scala aan interventiebehandelingen, zoals het bevriezen of wegbranden van tumoren via een kleine gaatje in de huid (cryo-ablatie, microwave ablatie, radiofrequente ablatie). Bijvoorbeeld bij tumoren in de long, lever, nieren, bijnieren, lymfklieren en het skelet.

Verder kunnen in de nieuwe operatiekamer ook tumoren en chirurgische complicaties via de slagaders en lymfebanen (embolisatie) behandeld worden. Of het stabiliseren van botten, aangedaan door tumor (cementoplastiek, vertebroplastiek) en puncties en biopten voor weefselonderzoek van moeilijk te bereikbare tumoren.

Zoals reeds gemeld openen steeds meer ziekenhuizen, waaronder het Nij Smellinghe, Maasstad en Diakonessenhuis een hybride operatiekamer. De toegevoegde waarde van de moderne hybride ok wordt daarmee steeds vaker en duidelijker aangetoond.