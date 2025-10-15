Wereldprimeur: MUMC+ test app die COPD-aanval succesvol voorspelt

Een wereldprimeur voor het academisch ziekenhuis in Maastricht: een app die een COPD-aanval kan voorspellen, is volgens L1Nieuws nu ook succesvol in de praktijk getest. Longarts en onderzoeker Sami Simons van het MUMC+ ontwikkelde de app samen met zijn team en patiënten. Tijdens de ICT&health World Conference in mei 2024 presenteerde hij de studie SPEAK (Speaking up to dEtect lung Attacks). Inmiddels heeft de 89-jarige Margo Tangelder aangetoond dat de app effectief werkt bij het tijdig signaleren van longaanvallen.

Simons is naast longarts bij het MUMC+ ook onderzoeker bij instituut NUTRIM. De door hem mede-ontwikkelde app analyseert de stem van longpatiënten door stemtrillingen te vergelijken met een uitgebreide database. Volgens Simons kunnen schade aan de longen ook hoorbaar zijn in iemands stem, omdat dezelfde luchtstroom nodig is voor zowel ademhalen als praten. De app gebruikt slimme technologie om die subtiele stemveranderingen te detecteren.

Diagnose op afstand

Dankzij de nieuwe app kunnen patiënten sneller worden geholpen bij een longaanval omdat de app op afstand een diagnose kan stellen. Margo Tangelder is ervaringsdeskundige; ze lijdt aan COPD en heeft vaker last van een longaanval. Ze beschrijft hoe de kortademigheid haar plotseling overvalt, zonder duidelijke waarschuwing vooraf. De ademhaling wordt steeds oppervlakkiger: er wordt steeds meer ingeademd, terwijl het uitademen wordt vergeten. Juist dat veroorzaakt de benauwdheid, legt Tangelder uit.



Lauren Reinders, arts-onderzoeker bij het NUTRIM-instituut in het Maastrichtse ziekenhuis legt uit dat de stem verandert door het ziektebeeld. En omdat de stem vlak voor een longaanval verandert, is dat ook te meten. Haar collega bij het NUTRIM-instituut, onderzoeker Rosanne Beijers voegt tot dat ook voeding een grote rol kan spelen in het medische traject rond een longaanval. Daarom ondergaat Margo Tangelder meerdere onderzoeken.

Breder plaatje

Die brede evaluatie is volgens de onderzoekers belangrijk voor de patiënt. Naast de longfunctie worden ook spierkracht, stressniveaus en het darmmicrobioom gemeten. Uit onderzoek blijkt dat bij COPD-patiënten niet alleen de longen beschadigd zijn, maar dat ook andere organen worden aangetast. Tijdens een longaanval kan ook die schade verergeren. De 89-jarige Margo Tangelder hoopt dat lotgenoten in de toekomst profijt gaan hebben van de app, die eind van dit jaar ook gaat worden getest in thuissituaties.

De onderzoeken van Simons focussen zich op het zoeken naar nieuwe en gerichtere behandelmethoden voor longaanvallen bij mensen met COPD en omvatten zowel laboratoriumgericht onderzoek als mensgebonden studies.