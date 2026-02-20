ZORG-ID Smartcard als betaalbaar alternatief UZI-pas

VZVZ introduceert de ZORG-ID Smartcard als nieuw middel voor veilig inloggen in de eerstelijnszorg. De kaart is ontwikkeld in opdracht van en samen met de KNMP, LHV en ZN en softwareleveranciers. Aanleiding is het stopzetten van de vergoeding voor de UZI-medewerkerspas op naam, waardoor behoefte is ontstaan aan een toegankelijk en betaalbaar alternatief voor apotheken, huisartsenpraktijken en huisartsenposten.

Met de ZORG-ID Smartcard kunnen zorgverleners veilig inloggen in hun informatiesystemen en onder meer het Landelijk Schakelpunt (LSP) raadplegen. De meeste leveranciers ondersteunen volgens VZVZ de nieuwe inlogmethode. De eerste ervaringen uit de praktijk zijn positief en wijzen op een oplossing die beter aansluit bij de dagelijkse werkprocessen in de eerstelijnszorg.

Bewuste ontwerpkeuze

Volgens VZVZ komt de eenvoud van de ZORG-ID Smartcard voort uit een bewuste ontwerpkeuze. Het middel moest direct bruikbaar zijn voor de hele eerstelijnszorg, zonder aanpassingen in bestaande processen of systemen. Een medewerker kan de ZORG-ID Smartcard zelf aanmaken en deze daarna zonder aanvullende software of technische aanpassingen gebruiken in de bestaande paslezers, vergelijkbaar met de traditionele UZI-medewerkerspas. Eerder verstrekte mandaten blijven volledig van kracht. Daarnaast is gastgebruik mogelijk, waardoor waarnemers of tijdelijk personeel direct inzetbaar zijn.

De ZORG-ID Smartcard is ontwikkeld als toepasbaar authenticatiemiddel voor medewerkers van apotheken, huisartsen en huisartsenposten. Daarmee komt er een oplossing beschikbaar die zowel functioneel als financieel aantrekkelijk is. Een belangrijk punt voor veel organisaties.

Ervaringen

Marius van der Plas, Manager Apotheken BENU, zegt over de ervaringen met de invoering in de praktijk dat als je de stappen zoals ze in de handleiding staan, de overstap goed te doen is. “In de praktijk bleek dat eventuele problemen meestal niet in de ZORG-ID Smartcard zelf zaten, maar in randzaken zoals verouderde software of een nog niet correct geactiveerde UZI-pas. Technisch verloopt het proces juist heel stabiel”, aldus Van der Plas.

Bij de ontwikkeling stond centraal dat zorgorganisaties zelf de regie behouden en de ZORG-ID Smartcard zelfstandig kunnen uitgeven. Het proces bestaat daarom uit twee stappen.

Registratie van de zorgorganisatie Met een geldige UZI-medewerkerspas registreert de organisatie zich eenmalig voor het gebruik van de ZORG-ID Smartcard. Na deze registratie krijgt de organisatie direct toegang tot het ZORG-ID Portaal. Daar kunnen ZORG-ID Smartcards zelfstandig worden aangemaakt, gekoppeld, beheerd, geblokkeerd en ingetrokken.

Activeren van de ZORG-ID Smartcard Medewerkers activeren hun eigen kaart met een geldige UZI-medewerkerspas. Vervolgens kan de ZORG-ID Smartcard direct worden gebruikt in de aangesloten applicaties.

De ZORG-ID Smartcard is drie jaar geldig, eenvoudig (tijdelijk) te blokkeren en volgens VZVZ naadloos in te passen in de dagelijkse werkprocessen.

Actieve UZI-pas

Brede steun van softwareleveranciers geldt als een cruciale voorwaarde voor het slagen van de ZORG-ID Smartcard. Inmiddels ondersteunt meer dan 90 procent van de leveranciers in de eerstelijnszorg de nieuwe kaart. Daardoor kan een groot deel van de sector direct overstappen zodra de UZI-pas van een medewerker richting de einddatum gaat. Voorwaarde is wel dat de UZI-pas op dat moment nog actief is, omdat deze nodig is om de ZORG-ID Smartcard aan te maken. Voor nieuwe medewerkers zonder UZI-nummer geldt dat eerst een UZI-medewerkerspas op naam moet worden aangevraagd, die onder de bestaande vergoedingsregeling valt.

Bij de ontwikkeling van de ZORG-ID Smartcard is rekening gehouden met Dezi, dat staat voor ‘Dé zorgidentiteit’. Zolang er nog geen volwaardige marktalternatieven beschikbaar zijn, zegt VZVZ zich te blijven inspannen om met ZORG-ID een generiek en breed toepasbaar koppelvlak te bieden tussen het Dezi en zorginformatiesystemen.

Vorig jaar zomer schreven we over Dezi toen een derde pilot succesvol is afgerond. Dezi bestaat uit twee centrale onderdelen, het stelsel en het register. Het stelsel is een technisch platform waarop zorgaanbieders en leveranciers hun ICT-systemen aansluiten. Het register is de database waarin zorgmedewerkers en organisaties hun zorgidentiteit vastleggen en beheren.