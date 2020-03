Els aan de slag met de digicoach

Els Lubbers is zorgassistent bij Warande. Ze doet huishoudelijk werk bij mensen die rond De Loericker Stee in Houten wonen. En ze werkt aan haar digitale vaardigheden, want ze wil voorbereid zijn op veranderingen. Ze krijgt daarbij ondersteuning van een van haar collega’s, Lydia Pilaar. Lydia is naast haar werk als HR-adviseur ook digicoach. Bij UtrechtZorg heeft ze hiervoor de opleiding tot digicoach doorlopen en ze neemt deel aan de intervisie met andere digicoaches. Bovendien weet Lydia welke applicaties medewerkers gebruiken binnen Warande. Ze is digitaal vaardig en zoekt op wat ze niet weet. En ze weet waar de uitdagingen liggen voor haar collega’s omdat ze goed contact heeft met de teamleiders van De Loericker Stee. Lydia: “Digitale vaardigheden zijn voor iedereen te leren!” Samen met Els is ze aan de slag gegaan met de leervragen van Els.