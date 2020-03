Ethiek en digitalisering in de zorg

Heeft u ook zo’n hekel aan ethici? Ben je net lekker aan het innoveren, komt daar iemand de boel verstieren door te beginnen over wat er niet mag. Iemand die zelf nooit iets hoeft te maken en altijd nog wel een probleem weet te verzinnen, dat in de praktijk nauwelijks voortkomt. Weet je wat, geef maar een lijst, dan dealen we daar wel mee, maar blijf dan verder uit mijn buurt.