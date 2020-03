Vinger aan de pols met ALS Thuismeten & Coachen

Wie de diagnose ALS krijgt, weet dat deze ziekte synoniem staat voor verlies. Verlies van spierkracht, lichaamsfuncties en uiteindelijk van leven. Dankzij een app en website is het mogelijk om meer regie over de eigen zorg te houden. Met een dagelijks contactmoment, een wekelijkse gewichtscontrole en een virtueel spreekuur ervaart de patiënt een betere zorg op maat. Na de goede ervaringen in het ALS Centrum (UMC Utrecht) volgt nu invoering in tien andere centra.