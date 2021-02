Luscii vitals: aandacht op de momenten die er toe doen

Hoe lever je nu daadwerkelijk kwalitatieve zorg op afstand? En hoe doe je dat op een veilige manier? Deze vragen nemen meer dan ooit een plek in op de wereldwijde zorgagenda sinds het uitbreken van de coronapandemie. De exponentieel toenemende druk op de zorg, mede als gevolg van de pandemie, vroeg al en vraagt nu nog meer, om innovatieve oplossingen. Deloitte-klant Luscii ziet een actieve rol voor de patiënt als onderdeel van een dergelijke oplossing. Door thuismeten, educatie en contact op afstand, krijgt de patiënt met behulp van de app van Luscii de regie over zijn of haar zorgproces. “Samen brengen wij de zorg naar jouw patiënten.”