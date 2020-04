Coronacrisis versnelt digitalisering Psychologische zorg Helen Dowling Instituut online verder

De impact van het coronavirus en de genomen maatregelen is groot, ook in de geestelijke gezondheidszorg. Waar de dagelijkse praktijk vaak bestaat uit face-to-face therapie, zoeken aanbieders nu alternatieven om de zorg op afstand voort te zetten. Zo ook het Helen Dowling Instituut (HDI), ggz-instelling voor mensen met kanker en hun naasten. Tientallen therapeuten van het instituut behandelen sinds 12 maart cliënten op afstand via beeldbellen of een telefonisch consult. Hoe is die snelle omslag gegaan? Wat zijn de ervaringen in de praktijk?