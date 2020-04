‘Digitale patiëntreis over 1e en 2e lijn helpt zorgprofessional en patiënt’

ZorgDomein zoekt steeds meer samenwerking met andere platforms. Standaard koppelingen moeten het combineren van elkaars sterke punten eenvoudig maken. Uitgangspunt is de vraag van patiënten en zorgaanbieders. Zo kwam ZorgDomein in Meander Medisch Centrum uit bij Medify, dat de patiëntreis voor het ziekenhuis digitaliseert. “We willen onze digitale patiëntreis – het proces van eerste verwijzing tot het ziekenhuistraject – eenvoudiger maken en beter aansluiten op de 2e lijn door dwarsverbanden te leggen, ongeacht platform of toepassing”, vertelt Arnold Bos van ZorgDomein.