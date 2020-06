Robin Seelen, COO KPN Health-dochter CAM: ‘Thuiswerken zal ook na coronacrisis meer de regel worden’

Ziekenhuizen hebben als gevolg van de coronacrisis in zeer korte tijd een enorme omslag moeten maken op het gebied van thuiswerken. Voorheen gebeurde thuiswerken vooral sporadisch. In enkele weken is het aantal thuiswerkers en het aantal thuiswerkuren sterk toegenomen. “Die omslag was technologisch gezien niet al te moeilijk”, vertelt Robin Seelen van KPN Health-dochter CAM IT Solutions. “De uitdaging zat meer in het wennen aan een nieuwe manier van je werk doen.”