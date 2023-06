‘Digitalisering PROMS is grote stap vooruit met waardegedreven zorg’

Waardegedreven zorg is een belangrijk onderdeel van de patiëntenzorg van Maastro. Het concept ondersteunt het doel om de beste behandeling te bieden, met de minste bijwerkingen. Het is hierbij cruciaal om goed inzicht te hebben in de benodigde patiëntrelevante uitkomsten, waaronder ook de bijwerkingen. Voor het verkrijgen van deze uitkomsten maakte Maastro al langer gebruik van zogeheten PROMs-vragenlijsten (‘Patient Reported Outcome Measures’). Waar er nog tot voor kort sprake was van het versturen van de PROMs per post, heeft Maastro begin dit jaar de overstap gemaakt naar het volledig digitaliseren van deze PROMs. “Door nu te werken met het platform van ConsultAssistant, is het mogelijk om de bewerkelijke flow geheel te digitaliseren”, vertelt projectleider Iverna Nijsten.