Hoe krijg ik ICT en innovatie op de agenda van de Raad van Toezicht?

Recent was ik op uitnodiging van een CTO op bezoek in een prachtig ziekenhuis dat zich goed profileert met geavanceerde zorg. De centrale vraag in ons gesprek was zijn zoektocht naar hoe hij in vredesnaam ICT en innovatie op de agenda krijgt bij de Raad van Toezicht. Een vraag waarvan ik de afgelopen jaren vaker heb gemerkt dat die meer leeft bij CIO’s, CTO’s en innovatiedirecteuren in zorgorganisaties.