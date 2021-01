‘Build back better’-aanpak zonder keurslijf

Is het gebrek aan gezond verstand? En redden we dan nu levens door het land in een lockdown met avondklok te dwingen? Logica zegt mij dat die aanpak helemaal geen zin heeft, een virus heeft geen tijdsbesef. Maar daarnaast heb ik moeite te geloven dat het redden van levens en voorkomen van infecties het doel van deze maatregelen is.

Slechte leefstijl

We weten toch ook dat er jaarlijks 20.000 mensen overlijden aan tabaksverslaving? We weten toch dat er 10.000 mensen per jaar overlijden aan de gevolgen van fijnstof? We roepen toch al jaren dat het aantal chronisch zieken zorgwekkend toeneemt door met name een slechte leefstijl. We weten toch al lang dat de waterzuiveringsinstallaties de chemicaliën als gevolg van medicatiegebruik niet uit ons water kunnen krijgen?

Zijn er ooit maatregelen genomen om dit soort problematiek te voorkomen? Maatregelen die ons stimuleren om gezond te leven zodat we zo weinig mogelijk pillen nodig hebben. Wetten die de burger, jong en oud, beschermen tegen tabaksverslaving. Wetten die ertoe leiden dat de verleiding om suiker- en zouthoudende voedingsmiddelen te kopen, wordt beperkt: bijvoorbeeld door de supermarkt anders in te richten.

Dan hadden we fabrikanten van producten in de supermarkt gedwongen om alleen recyclet plastic te gebruiken.

Dan hadden we onze regels omtrent medicatie gebruik aangepast zodat ongebruikte medicatie-strips hergebruikt kunnen worden.

Dan hadden we de accijns op groenten en fruit verlaagd en op alcohol verhoogd. Dan hadden we zwemles en gymnastiek op scholen een centrale plek gegeven.

De school-en sportkantines waren vrij van overgewicht- en ADHD stimulerende producten.

Dan hadden we lessen ‘gezondheid is je grootste goed’ vanaf de kleuterschool gegeven.

Averechtse uitwerking

En zo kan ik wel tientallen maatregelen of oplossingen verzinnen om te voorkomen dat er mensen ziek worden of overlijden. Mensen zo veel mogelijk thuis laten zitten, werkt volgens mij juist averechts op onze gezondheid. Zowel op de verspreiding van een virus als op onze slechte leefgewoonten. Waar is dat dan goed voor?

Ikzelf heb de hoop dat we naar onze kamer worden gestuurd omdat we ons misdragen hebben. Misdragen ten opzichte van de planeet. Het dient als een moment van zelfreflectie en bezinning. We moeten onszelf in de spiegel aankijken en realiseren dat de consumptiemaatschappij geen houdbaar model is. Aldoor economische groei maakt ons niet gelukkig. Het schaadt onze planeet en dus onze eigen gezondheid en die van ons nageslacht.

‘Build back better’-aanpak

Ik hoop zo dat de ‘build back better’-aanpak, die veel regeringsleiders stuk voor stuk claimen te hebben bedacht, als doel heeft om mensen te stimuleren gezond te leven in een gezonde leefomgeving zodat wij mensen onderdeel worden van het ecosysteem van de natuur en niet denken erboven te staan.

Ook vrijheid in denken en doen draagt bij aan het welzijn van de mens, dus laat dit wel onderdeel zijn van deze ‘build back better’-aanpak. Als het maar niet een verkapte strategie is om ons via de daaraan gekoppelde techniek zoals AI, ‘internet of thing’ (IoT) en 5G in een keurslijf te dwingen zoals dit in China al vergaand gebeurt en ook maatschappelijke impact heeft.

Hebben wij als belastingbetalende burgers inspraak in het ‘build back better’ plan? Want ik kan wel een methode en techniek bedenken waar iedereen uiteindelijk beter van wordt, mét behoud van vrijheid.