Cognitieve achteruitgang ontdekken tijdens het autorijden

Het aantal oudere automobilisten blijft wereldwijd toenemen. Nederland telt momenteel zo’n 2,8 miljoen 65-plussers met een rijbewijs. Een aantal dat met de vergrijzing meegroeit. Ouderen blijven langer mobiel en zelfstandig, mede dankzij betere gezondheid en technologische ondersteuning. Maar met die groei neemt ook een belangrijke vraag toe: hoe beïnvloeden vroege cognitieve veranderingen het rijgedrag?

Het tijdig signaleren van cognitieve achteruitgang is cruciaal, niet alleen voor de verkeersveiligheid, maar ook voor de kwaliteit van leven van ouderen zelf. Traditionele diagnostiek richt zich vaak op klinische tests, die pas afwijkingen aantonen wanneer symptomen al duidelijk aanwezig zijn. De behoefte aan laagdrempelige, continue en realistische meetmethoden groeit daarom snel.

Rijgedrag als vroege indicator

Onderzoekers richten zich steeds vaker op alledaags gedrag als potentiële graadmeter voor cognitieve gezondheid. Autorijden is daarbij bijzonder interessant: het is een complexe activiteit die verschillende cognitieve functies tegelijk aanspreekt, zoals aandacht, reactievermogen en besluitvorming.

Nieuwe inzichten suggereren dat subtiele veranderingen in rijgedrag kunnen wijzen op zogeheten pre-milde cognitieve stoornissen (pre-MCI) en milde cognitieve stoornissen (MCI). Opvallend is dat deze veranderingen zich mogelijk al voordoen voordat traditionele klinische symptomen zichtbaar worden.

Toch staat dit onderzoeksveld nog in de kinderschoenen. Veel studies zijn kleinschalig of maken gebruik van zelfrapportage. Het combineren van objectieve, continue rijdata met uitgebreide cognitieve assessments is nog zeldzaam, en juist daar ligt de sleutel tot doorbraak.

'Rijdende data'

Onderzoekers van Florida Atlantic University hebben een belangrijke stap gezet door deze kloof te dichten. In een langlopende studie rustten zij de auto's van oudere bestuurders uit met diverse sensoren en volgden hun rijgedrag gedurende drie jaar.

Het gebruikte sensorsysteem is ontwikkeld met bestaande hardware en software, wat implementatie eenvoudiger en betaalbaarder maakt. De installatie is compact en nauwelijks zichtbaar, met twee hoofdcomponenten: een unit voor telematicagegevens en een unit voor videoregistratie.

Elke rit werd afzonderlijk vastgelegd en geanalyseerd. Daarbij keken onderzoekers naar onder meer afgelegde afstand, ritduur, gemiddelde en maximale snelheid, motorgegevens, gaspedaalgebruik en specifieke rijgebeurtenissen zoals hard remmen, snel optrekken en scherpe bochten.

Subtiele patronen, duidelijke verschillen

De verzamelde data, van bijna 4.800 auroritten, werd gecombineerd met neuropsychologische tests, die deelnemers elke drie maanden ondergingen. Deze combinatie van gedrags- en cognitieve data leverde opvallende inzichten op.

Het blijkt dat niet één specifieke rijhandeling, maar het totale patroon van rijgedrag onderscheidend is. Bestuurders met pre-MCI of MCI vertoonden minder consistente controle over het gaspedaal, maakten kortere of gefragmenteerdere ritten en hadden moeite met het stabiel reguleren van hun snelheid.

Daarentegen lieten cognitief gezonde bestuurders een ander profiel zien: zij reden gemiddeld sneller, remden adequater wanneer nodig en gebruikten het gaspedaal gelijkmatiger. Deze patronen wijzen op meer vertrouwen, betere responsiviteit en stabielere cognitieve functies.

Diagnose via de auto

De implicaties van deze bevindingen zijn groot. Volgens hoofdonderzoeker Ruth Tappen ligt de kracht juist in de combinatie van gedragsindicatoren. Wanneer alle variabelen samen worden geanalyseerd, blijkt het model zeer nauwkeurig in staat om cognitief gezonde bestuurders te onderscheiden van mensen met vroege cognitieve achteruitgang.

Dit opent de deur naar een nieuwe vorm van passieve monitoring: systemen die zonder actieve betrokkenheid van de gebruiker continu data verzamelen en analyseren. In plaats van periodieke tests in een klinische setting, kan dagelijkse activiteit, zoals autorijden, fungeren als een vroege waarschuwingsbron.

Voor de zorgsector en met name digitale gezondheidsinnovaties biedt dit perspectief. Integratie van dergelijke sensortechnologie in voertuigen of mobiliteitsdiensten kan bijdragen aan vroegsignalering, preventie en gepersonaliseerde interventies. Tegelijkertijd roept het vragen op over privacy, databeheer en ethiek. Dit zijn aspecten die nadrukkelijk moeten worden meegenomen in verdere ontwikkeling.