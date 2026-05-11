Maagproblemen opsporen met slimme robotpil

Onderzoekers van het TechMed Centrum van de Universiteit Twente hebben een zachte robotische minitablet ontwikkeld die in de maag realtime de zuurgraad kan meten én op commando maagvocht kan verzamelen voor laboratoriumanalyse. De technologie, SeroTab genoemd, is bedoeld als minder belastend alternatief voor bestaande diagnostiek bij maag-darmklachten. Daarmee kan de tablet in de toekomst bijdragen aan snellere triage, vroegere opsporing en gerichtere behandeling van gastro-intestinale aandoeningen.

Maag-darmziekten veroorzaken wereldwijd een grote zorglast. Tegelijkertijd is diagnostiek vaak complex. Huisartsen en eerstelijnszorgverleners beschikken meestal over beperkte middelen, terwijl geavanceerde diagnostiek zoals endoscopie, CT of röntgenonderzoek kostbaar, belastend en niet altijd direct beschikbaar is. Juist daar kan een compacte, slikbare diagnostische technologie meerwaarde bieden.

Slimme materialen

De SeroTab onderscheidt zich doordat de tablet geen ingebouwde elektronica bevat. Dat is belangrijk, omdat klassieke capsuletechnologie vaak kampt met beperkingen rond miniaturisatie, batterijvoeding, biocompatibiliteit en passieve voortbeweging door het maag-darmkanaal.

In plaats daarvan combineert SeroTab zachte robotica, magnetische aansturing, responsieve materialen en echografie. De tablet heeft een zachte, biocompatibele behuizing en kan met een externe magneet door de maag worden geleid. De beweging is geïnspireerd op de glijdende voortbeweging van pinguïns door viskeuze omgevingen. Door magnetische krachten buigt de tablet licht mee met de anatomie, waardoor hij obstakels en slijmvliesplooien beter kan passeren.

Die actieve positionering is een essentieel verschil met bestaande capsule-endoscopie, waarbij capsules vooral passief meebewegen met peristaltiek. SeroTab kan gericht naar een specifiek gebied in de maag worden gestuurd en daar worden verankerd voor lokale meting en monstername.

Functies combineren

De kern van de technologie is de combinatie van twee functies: snelle pH-meting ter plaatse en bemonstering van maagvocht voor latere moleculaire analyse. Gastrische pH is klinisch relevant, omdat veranderingen samenhangen met onder meer refluxziekte, maagzweren, gastritis, infecties en mogelijk maagkanker.

In de tablet bevindt zich een pH-gevoelige hydrogel. Zodra maagvocht de interne kamer bereikt, zwelt deze hydrogel afhankelijk van de zuurgraad. Kleine biocompatibele metalen markeringen in de gel maken het mogelijk om de volumeverandering met echografie te volgen. Zo kan de pH zonder elektronica worden afgelezen in een fysiologisch relevant bereik van pH 2 tot 7.

Daarnaast kan de tablet maagvocht opnemen in een intern reservoir van maximaal ongeveer 35 microliter. Dat gebeurt via een actuator van shape memory polymer, een materiaal dat na externe activering zijn oorspronkelijke vorm terugneemt. De activatie vindt draadloos plaats via radiofrequente verwarming. Door de volumeverandering ontstaat onderdruk, waardoor maagvocht via een microkanaal de kamer wordt ingezogen. Een Tesla-klep helpt terugstroming en lekkage te voorkomen.

Resultaten in diermodellen

De onderzoekers testten SeroTab in laboratoriumopstellingen, ex vivo varkensorganen en levende diermodellen. In konijnen werd aangetoond dat de tablet kan worden ingeslikt, magnetisch gepositioneerd, op afstand geactiveerd en met echografie gevolgd. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in Schience Advances.

Een belangrijk onderdeel van de studie was het meten van pH-veranderingen na toediening van omeprazol, een protonpompremmer die de maagzuursecretie remt. De SeroTab kon de door medicatie veroorzaakte stijging van de pH detecteren, van ongeveer pH 2 naar pH 6. Volgens de onderzoekers waren al binnen tien minuten duidelijke volumeveranderingen in de hydrogel zichtbaar die voldoende waren voor pH-bepaling, al duurde de volledige experimentele procedure in het diermodel ongeveer zeventig minuten.

Na verwijdering van de tablet werd de hydrogel gebruikt voor massaspectrometrie. Daarbij werden de omeprazolcomponent en 42 gerelateerde metabolieten gedetecteerd, waaronder aminozuren en galzuurgerelateerde verbindingen. De analyse liet veranderingen zien in onder meer galzuur- en tryptofaanmetabolisme, routes die verband houden met maagzuurregulatie en interacties met het microbioom.

De onderzoekers testten SeroTab in laboratoriumopstellingen, ex vivo varkensorganen en levende diermodellen. (Foto: Venkat Kalpathy Venkiteswaran | UT)

Potentie voor precisiediagnostiek

De potentiële meerwaarde van SeroTab zit niet alleen in de meting van pH, maar vooral in het diagnostische workflowmodel dat de technologie mogelijk maakt. Een snelle lokale pH-meting kan dienen als eerste indicatie. Als die afwijkend is, kan het verzamelde monster vervolgens diepgaand worden geanalyseerd op metabolieten, biomarkers of andere moleculaire signalen.

Dat kan relevant zijn voor vroege screening, therapiecontrole en gepersonaliseerde behandeling. Bij patiënten die protonpompremmers gebruiken, zou de technologie bijvoorbeeld kunnen helpen om het effect van medicatie en mogelijke metabole neveneffecten beter te volgen. Bij andere maag-darmziekten kan lokale moleculaire bemonstering mogelijk bijdragen aan vroegere herkenning van pathologische processen.

Voor de zorg is vooral de belofte van een minder invasieve, poliklinisch toepasbare diagnostische route interessant. In plaats van direct te verwijzen naar belastende of kostbare procedures, kan een slikbare robotische tablet in de toekomst mogelijk helpen bij triage en besluitvorming in de eerste of tweede lijn.

Nog geen klinische toepassing

Tegelijkertijd staat SeroTab nog aan het begin van de translatie naar de kliniek. De huidige resultaten zijn gebaseerd op diermodellen en experimentele opstellingen. Verdere miniaturisatie, veiligheidsstudies en onderzoek naar natuurlijke passage door het maag-darmkanaal zijn nodig voordat toepassing bij mensen denkbaar is.

Ook de klinische workflow moet eenvoudiger worden. De huidige prototype-aanpak vraagt nog om gecoördineerde inzet van magnetische aansturing, radiofrequente verwarming en echografie. De onderzoekers zien daarom toekomst in integratie met robotische positionering, AI-ondersteunde beeldherkenning en mogelijk draagbare echotechnologie.

Als die stappen slagen, kan SeroTab uitgroeien tot een nieuw type diagnostisch platform: een zachte, elektronica-vrije robot die lokaal meet, gericht monsters neemt en moleculaire informatie beschikbaar maakt zonder klassieke invasieve ingrepen. Daarmee past de technologie in een bredere beweging naar vroegere, preciezere en patiëntvriendelijkere diagnostiek in de maag-darmzorg.