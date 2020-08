Wat de zorg kan leren van… Red Bull

Variërend van het succesvolle Formule 1 team van Max Verstappen tot de Jumbo-schaatsploeg van onder andere Sven Kramer. Maar wellicht ook de minder bekende, door Red Bull zelf ontwikkelde, extreme sports zoals Bowl-o-Rama en Crashed Ice. Bij deze laatste extreme sport is het de bedoeling dat deelnemers zo snel mogelijk een steile, smalle ijsbaan met obstakels afdalen. Daarbij kunnen snelheden tot wel 70 km/h gehaald worden. Red Bull profileert zich daarmee als synoniem voor een stoere en actieve levensstijl. Het helpt actief de sporters te innoveren en daarmee het beste uit zichzelf te halen. Red Bull geeft ze vleugels.

Daar zit natuurlijk ook een commerciële gedachte achter. Door de samenwerking met topsporters (inmiddels bijna 800 atleten uit 70 verschillende landen) zullen hun fans ook de associatie met Red Bull hebben. De topsporters vertellen daarnaast het verhaal van Red Bull en dat is veel krachtiger dan wanneer de fabrikant het zegt. Een vorm van mond tot mondreclame, in plaats van ‘Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend’.

Innovaties

Sporters slagen er door de samenwerking met Red Bull ook echt in zich door middel van innovatie te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is Project Vortex met de Jumbo-schaatsploeg. Dit project is gestart om beter voorbereid te zijn op het WK-afstanden in Salt Lake City in 2020. Doordat de schaatsbaan van Salt Lake City een zogenoemde hooglandbaan is – 1425 meter boven zeeniveau – is de luchtdruk veel lager dan bijvoorbeeld in Thialf (Nederland). Hierdoor is er in Salt Lake veel minder luchtweerstand en kunnen schaatsers hogere snelheden bereiken. Die hogere snelheid heeft ook gevolgen voor de slagfrequentie en op de manier waarop een bocht moet worden aangesneden. Als je dat niet aanpast, dan vlieg je de bocht uit!

Hier kwam de ervaring van Red Bull met innovatie in de sport goed van pas. Red Bull en trainer Jac Orie ontwikkelden samen met de TU Delft een nieuwe trainingsmethode. Daarvoor werden in Thialf grote ventilatoren geplaatst die over de hele lengte van de ovale baan voor de nodige rugwind zorgden. Zo konden de schaatsers op het zeeniveau van Heerenveen toch met de snelheden trainen die ze in Salt Lake City zouden halen. Die betere voorbereiding resulteerde op het WK-afstanden onder andere in een gouden (1500m) en zilveren (1000m) medaille voor Kjeld Nuis, een van de schaatsers die bij Project Vortex betrokken was.

Een andere sport waar ze hun innovatie expertise inzetten is voetbal. Red Bull bezit en/of sponsort op dit moment vijf voetbalclubs in verschillende landen. Die clubs werken onderling ook veel samen. En niet zonder succes. RasenBallsport (RB) Leipzig werd in 2009 opgericht met Red Bull als hoofdsponsor. De club slaagde erin om binnen zeven jaar van de 5e klasse op te klimmen naar de Bundesliga. Dat had nog sneller gekund, ware het niet dat de Duitse voetbalbond (DFL) de eerste promotie naar de 2e Bundesliga in 2014 tegenhield vanwege een overtreding van de commerciële regels. Uiteindelijk promoveerde de club in 2016 naar de 1e Bundesliga en inmiddels heeft RB Leipzig ook al drie keer deelgenomen aan de lucratieve Champions League.

Spelers worden onder andere getraind in Red Bull Academy. Daarbij worden kosten noch moeite gespaard. Zo beschikt dit trainingsinstituut over een zogenoemd anti-gravity running track. Die werd oorspronkelijk voor astronauten ontwikkeld. Een speciaal pak zorgt ervoor dat een speler tijdelijk 80 procent lichter wordt. Daardoor wordt het lichaam minder zwaar belast. Daar profiteren met name geblesseerde spelers van. Die kunnen namelijk al veel eerder met de revalidatie beginnen.

The SoccerBot360 is een andere innovatie van de Red Bull Academy. Dit is een arena die rondom is voorzien van videoschermen. Spelers moeten onder tijdsdruk doelen raken die op die schermen geprojecteerd worden. De data die tijdens de trainingen continu verzameld wordt, wordt gebruikt voor evaluatie en verbetering. Hier moeten de voetballers van de toekomst ‘gemaakt’ en ‘gevormd’ worden. Daarvoor maakt de Red Bull Academy gebruik van de meest geavanceerde tecnhieken.

Leerpunten

Wat kunnen wij hierin de zorg van leren? Red Bull gebruikt heel nadrukkelijk bekende topsporters om hun boodschap te vertellen. Hoe zou dat zijn als de zorg haar boodschap door beroemdheden zou laten verkondigen? Een heel krachtig voorbeeld vind ik Angelina Jolie die in 2013 haar beide borsten preventief liet amputeren omdat ze drager is van het BRCA1-gen. Dragers van dit gen hebben een verhoogd risico op borst- en eierstokkanker. Jolie schreef openlijk over haar operatie in The New York Times omdat ze haar ervaringen met andere vrouwen wilde delen. Hier is een studie over gepubliceerd, waaruit bleek dat na alle media aandacht significant meer vrouwen beter op de hoogte waren van de behandelmogelijkheden bij borstkanker.

Zouden we om die reden niet veel vaker beroemdheden moeten inzetten om bewustzijn te creëren over ziekten, de behandeling en het voorkomen ervan? Wij zouden daarnaast ook iets kunnen leren van de topsporters die samen met Red Bull werken. Zij laten zien hoe waardevol het is om intensief samen te werken met een partij die veel ervaring heeft met innovatie. Er zijn genoeg zorgverleners die topsport leveren in hun werk en ook baat kunnen hebben bij innovatie expertise om het beste uit zichzelf te halen! Misschien kan Red Bull de zorg ook wel vleugels geven?