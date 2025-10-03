AI-assistent Stella moet downtime in zorg terugdringen

Tijdens SOTI SYNC 25 lanceert SOTI nieuwe updates van het SOTI ONE-platform. De opvallendste innovatie: Stella, een AI-gedreven assistent die zorginstellingen helpt downtime te verminderen, realtime IT-ondersteuning te bieden en mobiele apparaten veilig te beheren.

Technologische verstoringen in de zorg kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Een falende scanner, een haperende tablet of een onbereikbare applicatie kan directe impact hebben op de patiëntveiligheid. Toch blijkt uit recent onderzoek van SOTI dat 93 procent van de Nederlandse zorginstellingen nog afhankelijk is van legacy-systemen. En dat vormt een obstakel voor de broodnodige digitale transformatie.

AI tegen uitval kritieke apparatuur bij zorginstellingen

SOTI speelt in op deze uitdaging met de introductie van Stella, een AI-assistent die naadloos integreert in SOTI MobiControl en SOTI XSight. Stella stelt IT-beheerders in staat om via spraak of tekst opdrachten te geven aan het systeem, bijvoorbeeld om een probleem te analyseren, een apparaat op afstand te beheren of diagnostiek uit te voeren.

De assistent combineert real-time inzichten in apparaten, historische data en AI-algoritmen om snel en accuraat ondersteuning te bieden, precies op de momenten dat elke seconde telt. Voor IT-teams betekent dit sneller handelen bij incidenten, minder reactieve ondersteuning en een grotere mate van controle over complexe mobiele omgevingen.

“De technologie van SOTI biedt zorgorganisaties de controle en zichtbaarheid die ze nodig hebben om hun digitale infrastructuur te beveiligen en hun activiteiten te moderniseren”, vertelt Peter Schuchmann, Sales Director Benelux, SOTI

Van reactief naar proactief beheer

Naast Stella bevat de nieuwste release van het SOTI ONE-platform meerdere updates die zijn afgestemd op de zorgsector:

Live View & remote support: Realtime monitoring van apparaten, inclusief batterijgebruik, netwerkstatus en locatie. IT-medewerkers kunnen via chat, spraak of video direct ondersteuning bieden.

Automatische waarschuwingen: IT-teams ontvangen proactief meldingen bij afwijkend gedrag of dreigende problemen.

Geavanceerde analysetools: Met behulp van SOTI XSight krijgen organisaties beter inzicht in apparaatprestaties, beveiligingslekken en gebruikstrends – cruciaal om kwetsbaarheden tijdig te detecteren.

Beveiliging als randvoorwaarde voor patiëntenzorg

De zorgsector is steeds vaker doelwit van ransomware, phishing en DDoS-aanvallen. Uit het SOTI-onderzoek blijkt dat ruim een derde (39%) van de Nederlandse zorginstellingen sinds 2023 te maken heeft gehad met een cyberaanval. In een kwart (25%) van de gevallen werd databeveiliging genoemd als grootste IT-uitdaging.

SOTI speelt hierop in met robuuste beveiligingsfunctionaliteiten zoals, rolgebaseerde toegangscontrole, beperkingen tot specifieke apps en content via SOTI Snap, veilige onboarding van apparaten via QR of NFC en automatische vergrendeling buiten beveiligde zones. Deze functies helpen zorgorganisaties niet alleen om aan wet- en regelgeving te voldoen, maar ook om het vertrouwen van patiënten te behouden.

Slimme IT-oplossingen voor toekomstbestendige zorg

De zorg staat onder druk. Stijgende werkdruk, vergrijzing en krappe budgetten maken het noodzakelijk om zorgprocessen te optimaliseren. Technologie is daarin een sleutelcomponent, mits deze betrouwbaar en veilig is. Met Stella en de andere vernieuwingen in het SOTI ONE-platform wil SOTI zorginstellingen helpen om downtime te minimaliseren, realtime beslissingen te ondersteunen en digitale zorgomgevingen veiliger en efficiënter te maken.

“IT-teams kunnen zich zo richten op het bouwen van een toekomstbestendige infrastructuur, terwijl zorgprofessionals zich concentreren op wat er echt toe doet: het leveren van de best mogelijke zorg,” aldus Schuchmann.

Meer weten over de oplossingen en technologie van SOTI? Kom dan naar de ICT&health World Conference, van 27 t/m 29 januari 2026 in Maastricht.