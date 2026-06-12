Investering AI-platform, AI-toepassingen en benoemingen

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een succesvolle investeringsronde van AI-platform Ourmind en de aanstaande bijeenkomst over het toepassen van AI in de zorg van Patiëntenfederatie Nederland. Verder aandacht voor twee bestuurlijke benoemingen, in de raad van toezicht van BrabantZorg en de raad van bestuur van het BovenIJ ziekenhuis.

Investeringsronde OurMind

AI-platform OurMind heeft 2,1 miljoen euro opgehaald om de groeiende vraag vanuit ziekenhuizen naar AI-ondersteuning te kunnen beantwoorden. De investeringsronde werd geleid door investeerder 4impact capital, met aanvullende bijdragen van huisartsen en medisch specialisten. OurMind ontwikkelt software die consultgesprekken automatisch omzet in medische verslaglegging en wordt inmiddels gebruikt door meer dan 300 huisartsenpraktijken en 14 ziekenhuizen.

Het platform wordt verder uitgebreid met functies voor spreekuurvoorbereiding, administratieve ondersteuning en patiëntcommunicatie. Volgens zorgverleners is inzet van AI noodzakelijk om de stijgende zorgvraag, personeelstekorten en administratieve druk het hoofd te bieden. Daarnaast kan AI bijdragen aan meer aandacht voor patiënten tijdens consulten. Het uiteindelijke doel van OurMind is het verminderen van werkdruk en burn-outs onder zorgprofessionals, zodat met dezelfde capaciteit kwalitatief goede zorg geleverd kan blijven worden.

Bijeenkomst AI-toepassingen

Op 16 juni organiseert de Patiëntenfederatie Nederland een bijeenkomst over de toepassing van kunstmatige intelligentie in de zorg, gericht op patiëntenorganisaties en andere geïnteresseerden. Tijdens het evenement presenteren twee lidorganisaties innovatieve AI-projecten. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) laat zien hoe AI patiëntervaringen en online gesprekken analyseert om inzicht te geven in de behoeften, zorgen en knelpunten van mensen met kanker.

Daarnaast verzorgen Stichting Kind & Zorg en Hogeschool Utrecht een demonstratie van de Droomrobot, een sociale robot die kinderen tijdens een ziekenhuisopname helpt om angst en pijn te verminderen. De bijeenkomst biedt ruimte voor praktijkvoorbeelden, demonstraties en discussie over de mogelijkheden van AI in de zorg.

Nieuw RvT-lid BrabantZorg

BrabantZorg heeft per 1 juni 2026 Marco Mieras benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Hij volgt Rolf Verspuij op, wiens maximale zittingstermijn is verstreken. Met de komst van Mieras bestaat de raad weer uit zes leden. Mieras brengt ruime ervaring mee uit zowel de financiële sector als de zorg- en welzijnssector en is momenteel directeur Zorg & Wonen bij Stichting Philadelphia Zorg. Binnen BrabantZorg zal hij zich vooral richten op financiën, bedrijfsvoering, digitalisering en ICT.

Volgens voorzitter Ton Horn is zijn expertise waardevol in een periode waarin de zorg voor belangrijke strategische keuzes staat. Mieras benadrukt het belang van innovatie en samenwerking om ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. BrabantZorg verwacht dat zijn kennis en ervaring bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Nieuwe bestuurder BovenIJ

Per 15 augustus 2026 treedt Corine van Geffen aan als collegiaal bestuurder van het BovenIJ. Samen met Sanne Blom vormt zij dan de Raad van Bestuur van de Amsterdamse gezondheidsorganisatie. De Raad van Toezicht verwacht dat Van Geffen met haar ruime ervaring in de zorgsector zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en passende zorg in Amsterdam-Noord.

Van Geffen was eerder bestuurder van de Huisartsenposten Amsterdam en vervult diverse bestuursfuncties op het gebied van informatiebeleid, databeschikbaarheid en spoedzorg. Zelf benadrukt zij haar motivatie om gezondheidsverschillen te verkleinen en integraal aan gezondheid te werken. Met haar verpleegkundige achtergrond, bestuurlijke ervaring en regionale netwerk moet zij helpen de toekomstvisie van het BovenIJ, gericht op samenwerking en gezondheid in de wijk, verder te realiseren.

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