AI-gestuurde CT-scanner versnelt diagnostiek in Almere

Het Flevoziekenhuis heeft als eerste ziekenhuis wereldwijd de nieuwe Rembra CT-scanner van Philips in gebruik genomen. De scanner combineert geavanceerde beeldvormingstechnologie met kunstmatige intelligentie (AI) en moet bijdragen aan snellere diagnostiek, een lagere stralingsbelasting en een hogere patiëntdoorstroming.

CT-scanners spelen een belangrijke rol bij de diagnose van uiteenlopende aandoeningen, met name in acute situaties zoals beroertes, trauma’s en interne bloedingen. Volgens het Flevoziekenhuis sluit de investering aan bij de ambitie om de diagnostische processen verder te versnellen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg te verbeteren.

AI ondersteunt scanproces

Een van de belangrijkste vernieuwingen van de Rembra CT-scanner is de inzet van AI tijdens het onderzoeksproces. De technologie ondersteunt laboranten bij het positioneren van patiënten, zodat het juiste lichaamsdeel direct correct in beeld wordt gebracht. Ook zijn de scanresultaten sneller beschikbaar voor beoordeling.

In de praktijk kan dit leiden tot een kortere doorlooptijd van onderzoeken en een snellere besluitvorming over vervolgbehandelingen. Vooral op de Spoedeisende Hulp, waar tijd vaak een cruciale factor is, kan een efficiënter scanproces bijdragen aan een snellere start van de behandeling.

Volgens radioloog Nikki Weil van het Flevoziekenhuis biedt de nieuwe technologie daarnaast voordelen voor de beeldkwaliteit. Door de combinatie van nieuwe detectortechnologie en slimme software kunnen beelden scherper worden weergegeven zonder dat daarvoor een hogere stralingsdosis nodig is.

Hogere capaciteit en meer comfort

Naast de diagnostische voordelen verwacht het ziekenhuis ook operationele winst te behalen. De scanner maakt het mogelijk om meer onderzoeken per dag uit te voeren, waardoor patiënten sneller geholpen kunnen worden en wachttijden mogelijk afnemen.

Voor patiënten zelf zijn de veranderingen eveneens merkbaar. De onderzoeken verlopen sneller en de scanner beschikt over een opening van 85 centimeter, waarmee deze volgens Philips de grootste opening binnen deze categorie CT-scanners heeft. Dat kan het onderzoek comfortabeler maken voor mensen die spanning ervaren tijdens een scan of voor patiënten met een groter postuur.

De combinatie van een kortere scantijd, meer comfort en een lagere stralingsbelasting sluit aan bij een bredere ontwikkeling binnen de medische beeldvorming, waarbij niet alleen de diagnostische kwaliteit maar ook de patiëntervaring steeds nadrukkelijker aandacht krijgt.

Innovatie voor toenemende zorgdruk

Voor het Flevoziekenhuis past de ingebruikname van de nieuwe CT-scanner binnen een bredere strategie om technologische innovatie in te zetten voor toekomstbestendige zorg. Snelle en betrouwbare diagnostiek wordt daarbij gezien als een belangrijke voorwaarde om de groeiende zorgvraag op te vangen.

Ook Philips ziet de samenwerking als een mogelijkheid om de technologie verder te ontwikkelen op basis van ervaringen uit de klinische praktijk. De komende periode zullen beide partijen de inzet van het systeem evalueren en optimaliseren.

Met de introductie van de Rembra CT-scanner zet het Flevoziekenhuis daarmee een volgende stap in de toepassing van AI-ondersteunde beeldvorming, met als doel diagnostiek sneller, efficiënter en patiëntvriendelijker te maken.