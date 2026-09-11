AI-geletterdheid, Doorbraakmiddelen AZWA en bestuurlijke benoemingen

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor drie stappen op weg naar AI-geletterdheid in zorgorganisaties en een gepland webinar over de doorbraakmiddelen uit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Verder ook aandacht voor de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen van SJG Weert en de aanstaande opvolger van Ad Melkert als voorzitter van de NVZ.

Tips voor AI-geletterdheid

AI-geletterdheid in zorgorganisaties begint niet bij technologie, maar bij duidelijke doelen, waarden en grenzen. Organisaties moeten bepalen wat zij met AI willen bereiken en tegelijkertijd inventariseren welke toepassingen medewerkers al gebruiken. Praktische afspraken over toegestane tools, gegevensgebruik, controle van AI-uitkomsten en verantwoordelijkheden bieden daarbij een eerste kader.

Vervolgens is het belangrijk medewerkers ruimte te geven om veilig met AI te oefenen. Door resultaten, fouten en twijfels gezamenlijk te bespreken, leren zij AI kritisch te gebruiken zonder uitkomsten blind over te nemen of direct af te wijzen. Praktijkvoorbeelden, zoals AI voor rapportages en cliëntbrieven, maken risico’s en mogelijkheden concreet.

De ondersteuning moet aansluiten bij functie, ervaring en houding tegenover technologie. Basiskennis is voor iedereen nodig, terwijl intensieve gebruikers en leidinggevenden aanvullende vaardigheden nodig hebben. Een workshop alleen is onvoldoende: oefenen, teamgesprekken en laagdrempelige ondersteuning blijven noodzakelijk. Organisaties hoeven daarbij niet op perfect AI-beleid te wachten. Door klein te beginnen en ervaringen te benutten, kan geleidelijk een veilige en praktische AI-leercultuur ontstaan.

Webinar doorbraakmiddelen

Op 30 september vindt een webinar plaats over de doorbraakmiddelen uit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Barbara Goezinne, directeur-generaal Curatieve Zorg, NVZ-voorzitter Ad Melkert, een vertegenwoordiger van Zorgverzekeraars Nederland en Sam Schoch, voorzitter van de Nederlandse ggz, bespreken hoe deze middelen de opschaling van bewezen zorginnovaties kunnen versnellen.

Voor verschillende toepassingen zijn inmiddels modelplannen vastgesteld. Het gaat onder meer om spraakgestuurd rapporteren, tele- en thuismonitoring, capaciteitsplanning, digitale triage en het Mentaal Schakelpunt. Zorgorganisaties hoeven hierdoor niet zelf een volledig plan te ontwikkelen: toepassingen, voorwaarden, KPI’s en beschikbare bedragen zijn vooraf uitgewerkt.

Tijdens het webinar staat vooral de praktische uitvoering centraal. Aan bod komen de betekenis van de modelplannen voor zorgorganisaties, de rol van samenwerking bij landelijke opschaling en wat deze aanpak vraagt van bestuurders en professionals. Ook wordt besproken hoe de doorbraakmiddelen bijdragen aan de bredere doelstellingen van het AZWA.

RvC-benoeming SJG Weert

SJG Weert heeft Angelique Dierick benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Zij brengt expertise mee op het gebied van digitale zorgtransformatie, ziekenhuisorganisatie en onderwijs. Binnen de raad neemt zij plaats in de commissie kwaliteit & veiligheid en krijgt zij digitale zorgtransformatie als specifiek aandachtsgebied.

Dierick is lector bij Fontys Hogeschool en verbonden aan verpleegkundige en paramedische opleidingen. Haar onderzoek richt zich onder meer op zorg op afstand en de gevolgen daarvan voor patiënten en zorgprofessionals. Volgens haar moet technologie het zorgproces ondersteunen, zonder dat de klinische blik en menselijke aandacht verloren gaan.

Eerder werkte Dierick als manager Onderwijs & Onderzoek bij het Catharina Ziekenhuis, waar zij onder meer het wetenschapsbureau oprichtte. Ook heeft zij ervaring binnen landelijke netwerken zoals STZ en Santeon. Dierick woont in Weert en is daarnaast al ruim zeven jaar toezichthouder bij Stichting Meerderweert.

Nieuwe voorzitter NVZ

Gert-Jan Segers is voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Hij moet Ad Melkert opvolgen, die na het bereiken van zijn maximale zittingsduur vertrekt. De NVZ-leden stemmen op 9 september over de voordracht. Bij instemming neemt Segers op 1 december het voorzitterschap over.

Segers brengt ruime politieke en maatschappelijke ervaring mee en was jarenlang actief in de Haagse politiek, zowel in coalitie als oppositie. Als voorzitter moet hij de bestaande koers van de NVZ voortzetten. Daarbij liggen accenten op toegankelijke en kwalitatief goede ziekenhuiszorg, regionale samenwerking, verbetering van het zorgstelsel en intensievere samenwerking met zorgpartners en overheid.

Volgens Segers staat de ziekenhuissector voor grote uitdagingen, waaronder arbeidsmarktkrapte. Hij benadrukt daarom het belang van nieuwe keuzes, nauwere samenwerking en verdere investeringen in digitalisering en duurzaamheid. NVZ-vicevoorzitter Maurice van den Bosch noemt Segers vanwege zijn politieke ervaring en maatschappelijke netwerk een geschikt boegbeeld voor de vereniging.

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