Bestuurders bepalend voor succes zorgtechnologie

Zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg krijgen nog tot eind 2026 extra ondersteuning bij het duurzaam invoeren van zorgtechnologie. Vilans wil met de InnovatieRoute voorkomen dat toepassingen voor bijvoorbeeld communicatie, dagstructuur en zelfstandigheid blijven steken in pilots. Volgens de organisatie zijn vooral bestuurlijke keuzes over eigenaarschap, financiering, werkprocessen en scholing bepalend voor de vraag of technologie uiteindelijk onderdeel wordt van de dagelijkse zorg.

Zorgtechnologie wordt binnen de gehandicaptenzorg al op verschillende manieren ingezet. Cliënten kunnen er bijvoorbeeld ondersteuning door krijgen bij hun dagstructuur, communicatie, veiligheid of zelfstandigheid. Voor zorgprofessionals kan technologie het werk verlichten en meer overzicht bieden.

De praktijk blijkt volgens Vilans weerbarstiger zodra een succesvolle pilot moet worden opgeschaald. Dan komen vragen op tafel die niet met de technologie zelf te maken hebben. Wie is verantwoordelijk? Wie betaalt de toepassing? Welke gevolgen heeft de nieuwe werkwijze voor medewerkers en ICT? En hoe worden mensen geschoold?

InnovatieRoute

De InnovatieRoute van Vilans is bedoeld om organisaties bij die overgang te ondersteunen. De route brengt praktijkervaring, wetenschappelijke inzichten en hulpmiddelen samen voor het implementeren en opschalen van zorgtechnologie.

Bij Vanboeijen hielp de aanpak volgens adviseur innovatie Puck Damen om in de drukte van alledag nadrukkelijker te kijken naar de wensen en behoeften van cliënten en zorgprofessionals. Daarmee ligt de nadruk niet alleen op de vraag welke technologie beschikbaar is, maar ook op de vraag waarvoor die nodig is en hoe die in het werk past.

Dat maakt de invoering volgens Vilans nadrukkelijk ook een bestuurlijke kwestie. Zolang technologie vooral als afzonderlijk innovatieproject wordt behandeld, is de kans groter dat het gebruik ophoudt zodra het project eindigt. Bestuurders en beleidsmedewerkers bepalen mede of een toepassing wordt opgenomen in beleid en strategie en wie na afloop van een project verantwoordelijk blijft.

Vastleggen eigenaarschap

Voor een succesvolle opschaling moeten organisaties volgens Vilans richting geven en eigenaarschap vastleggen. Ook hebben teams tijd en ruimte nodig om nieuwe werkwijzen aan te leren. Vilans organiseert daarom dit najaar online bijeenkomsten, startsessies en werksessies over onder meer implementatie, borging en opschaling. Ook onderwerpen als het cliëntperspectief, de businesscase en mini-HTA komen aan bod.

Wilmy de Rooij, projectmanager Organisatieontwikkeling en Innovatie bij Ipse de Bruggen, noemt de onlinebijeenkomsten waardevol vanwege de uitwisseling van kennis en ervaringen over innovatie.

Extra ondersteuning stopt

De InnovatieRoute vormt de basis van Innovatie-impuls 2, een programma van Vilans in samenwerking met Academy Het Dorp. Het programma loopt eind dit jaar af. De route blijft daarna beschikbaar, maar de extra ondersteuning door adviseurs stopt eind december. Organisaties kunnen dit jaar nog gebruikmaken van een kosteloos account. Daarmee kunnen zij een persoonlijke route samenstellen, de voortgang volgen en meerdere implementatieprojecten beheren. Ook kunnen gebruikers vragen stellen aan adviseurs en contact leggen met vakgenoten.

De centrale vraag blijft daarmee niet alleen welke zorgtechnologie werkt, maar vooral wat nodig is om die technologie onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk. Volgens Lenieke Velis, programmaleider Innovatie-impuls 2, begint dat bij de behoefte van cliënten en zorgprofessionals en niet bij de technologie zelf.

Dat technologie pas waarde krijgt als die aansluit op de dagelijkse zorgpraktijk, is geen nieuw inzicht. Eind vorig jaar schreven we in ons magazine over de verbinding tussen zorg, beleid en digitalisering. In dat artikel staat de vraag centraal hoe organisaties ervoor zorgen dat digitale toepassingen niet los komen te staan van het werk op de vloer.