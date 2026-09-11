Amphia zet beeldtriage in voor snellere spoedzorg

De Spoedeisende Hulp (SEH) van Amphia werkt sinds 1 mei 2026 met beeldtriage. Met het systeem Sendi kunnen patiënten op verzoek van een zorgverlener veilig een foto, video of aanvullende informatie delen. Verpleegkundigen krijgen daardoor tijdens telefonische triage meer informatie om te beoordelen welke zorg op dat moment nodig is. Volgens Amphia is het ziekenhuis het eerste ziekenhuis dat op deze manier met beeldtriage werkt.

De aanleiding ligt in een bekend probleem bij telefonische triage. Patiënten nemen na een behandeling bijvoorbeeld contact op over een wond, zwelling, bloedverlies of andere klachten. Zonder de situatie te kunnen zien, kan het voor verpleegkundigen lastig zijn om de ernst goed in te schatten. "Een foto geeft direct meer context, waardoor wij veel beter kunnen beoordelen wat er daadwerkelijk aan de hand is", vertelt Desiree Joosen-van Weert van Amphia.

Beveiligd beeld delen

Het initiatief voor het digitale systeem ligt altijd bij de zorgverlener. Als een verpleegkundige tijdens een telefoongesprek aanvullende informatie nodig heeft, ontvangt de patiënt een sms met een beveiligde link. Daarmee kan diegene een foto uploaden, aanvullende vragen beantwoorden of een videoverbinding starten. Een app installeren of inloggen is niet nodig. De link is tijdelijk geldig en kan maar één keer worden gebruikt. Het systeem is bovendien in meerdere talen beschikbaar. Patiënten kunnen niet op eigen initiatief foto's of berichten naar de SEH sturen.

Bij een videobeoordeling kan een verpleegkundige de patiënt direct bekijken, vragen stellen en eventueel aanwijzingen geven. Dat kan bijvoorbeeld worden ingezet bij kinderen met een valwond. "Sendi helpt ons niet om minder zorg te geven. Het helpt ons om sneller de best passende zorg te geven", aldus SEH-verpleegkundige Dennis Noteboom. Wanneer een bezoek aan de SEH niet nodig blijkt, kan een patiënt thuisblijven. Is lichamelijk onderzoek wel noodzakelijk, dan kan de zorgverlener beter toelichten waarom een bezoek aan het ziekenhuis nodig is. Bij ernstige klachten of twijfel blijft beoordeling in het ziekenhuis het uitgangspunt.

Minder beslissen met beperkte informatie

Het idee ontstond tijdens een onderzoeksproject van Ivo Noort en medestudente Jasmijn Haverhals naar de werkdruk op de SEH. Tijdens een bezoek aan Huisartsenpost West-Brabant zagen zij Sendi al in de praktijk. De situatie was volgens Noort herkenbaar. SEH-verpleegkundigen moeten telefonisch soms beslissingen nemen op basis van beperkte informatie. Uit voorzorg kan dan worden besloten iemand naar het ziekenhuis te laten komen, ook wanneer achteraf blijkt dat dit niet noodzakelijk was.

Voor de invoering onderzocht Amphia verschillende oplossingen voor beeldtriage en veilig digitaal contact. Daarbij werd onder meer gekeken naar gebruiksgemak, privacy, informatiebeveiliging, certificeringen en toekomstige koppelmogelijkheden. Binnen Sendi kunnen zorgverleners beelden in een beveiligde omgeving beoordelen. Ook kunnen licht en contrast worden aangepast om bijvoorbeeld wondranden of huidafwijkingen beter zichtbaar te maken.

Integratie met patiëntendossier

Bij de implementatie werken de SEH, Zorgtechnologie, functioneel beheerders en leveranciers samen. Amphia wil beeldtriage uiteindelijk verder integreren in zijn digitale zorgomgeving. De ambitie is een koppeling met het patiëntendossier en het centrale medische beeldarchief, zodat foto's en video's op dezelfde manier kunnen worden beheerd als andere medische beelden.

Sinds de start van de pilot wordt Sendi actief gebruikt op de SEH. Volgens Amphia zijn de eerste ervaringen positief: verpleegkundigen ervaren meer ondersteuning bij telefonische triage en patiënten kunnen sneller duidelijkheid krijgen.

De technologie blijft daarbij een hulpmiddel. Beeldtriage vervangt geen lichamelijk of medisch onderzoek wanneer dat noodzakelijk is. De inzet is juist om met aanvullende visuele informatie beter te bepalen welke patiënt naar het ziekenhuis moet komen en wie veilig op een andere manier kan worden geholpen.

AI triage in ambulance

In 2024 liet een Zweeds onderzoek zien dat AI mogelijk kan bijdragen aan betere triage in ambulances. Onderzoekers onder leiding van Anna Bakidou ontwikkelden het OSISP-algoritme, dat ambulanceprofessionals ondersteunt bij het inschatten van de ernst van traumatisch letsel en de keuze van het juiste ziekenhuis. Analyse van ruim 47.000 incidenten uit het Zweedse Traumaregister toonde aan dat 40 procent van de ernstig gewonde patiënten niet rechtstreeks naar een universitair ziekenhuis werd vervoerd. Tegelijkertijd ging 45 procent van de minder ernstig gewonde patiënten onnodig naar gespecialiseerde ziekenhuizen.

Het algoritme kan volgens Bakidou fungeren als een ‘extra collega’ die complexe verbanden herkent, bijvoorbeeld bij verkeersslachtoffers en ouderen na een val. Voor toepassing in de praktijk zijn verdere optimalisatie, integratie in bestaande werkprocessen en grootschalige klinische studies noodzakelijk.