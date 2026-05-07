AI-robots brengen gepersonaliseerde chirurgie dichterbij

De integratie van AI in chirurgische robots kan de manier waarop operaties worden uitgevoerd ingrijpend veranderen. Volgens onderzoekers van King's College London ligt de toekomst van chirurgie in zogeheten ‘embodied AI’: robots die niet alleen uitvoeren, maar ook leren, analyseren en ondersteunen tijdens de operatie. In een recente publicatie schetsen zij hoe deze ontwikkeling kan leiden tot ‘écht gepersonaliseerde chirurgie’, mits belangrijke ethische en regulatoire vraagstukken worden opgelost.

De onderzoekers benadrukken dat AI-gestuurde robots het potentieel hebben om de prestaties van chirurgische teams te verbeteren, maar dat dit alleen veilig kan gebeuren onder strikte menselijke en institutionele controle. De analyse is onlangs gepubliceerd in Frontiers in Science.

Een nieuwe generatie operaties

Chirurgische robots zijn al langer onderdeel van de operatiekamer, maar functioneren tot nu toe vooral als geavanceerde instrumenten die volledig door de chirurg worden aangestuurd. Met de komst van AI verandert dat fundament. Door kunstmatige intelligentie direct in robotsystemen te integreren, ontstaat een nieuwe generatie technologie die kan leren van data, zich kan aanpassen aan omstandigheden en real-time ondersteuning kan bieden.

Deze ‘embodied AI’ wordt gekoppeld aan sensoren in de operatiekamer die continu gegevens verzamelen over de patiënt, de omgeving en het handelen van het team. Daardoor ontstaat een dynamisch systeem dat ruimtelijk inzicht ontwikkelt en chirurgische handelingen kan analyseren en optimaliseren.

Volgens hoofdonderzoeker Prokar Dasgupta zal deze ontwikkeling alle fasen van chirurgie beïnvloeden: van techniek en workflow tot besluitvorming en samenwerking binnen teams. Robots kunnen bijvoorbeeld helpen bij noodsituaties, assistentie bieden bij complexe ingrepen en feedback geven tijdens de operatie.

Realtime gepersonaliseerde zorg

Een van de meest veelbelovende toepassingen is het vermogen van AI om operaties te personaliseren. Door grote hoeveelheden patiëntdata te combineren met realtime informatie uit de operatiekamer, kunnen systemen chirurgen ondersteunen bij het kiezen van de best mogelijke behandeling voor een specifieke patiënt.

Toekomstige AI-systemen zullen in staat zijn om verschillende scenario’s te simuleren en de verwachte uitkomsten van mogelijke ingrepen te voorspellen. Dit zogenoemde oorzaak-gevolg inzicht maakt het mogelijk om beslissingen beter te onderbouwen voordat een handeling daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Volgens Alejandro Granados staat de chirurgie daarmee aan de vooravond van een fundamentele transformatie. Technologie zal niet alleen ondersteunen, maar actief richting geven aan behandelkeuzes, met als doel betere uitkomsten en minder complicaties voor patiënten.

Regulering van lerende systemen

De opkomst van AI-gestuurde robots roept echter ook nieuwe vragen op over veiligheid en regulering. Traditioneel worden medische technologieën goedgekeurd op basis van een vaste configuratie. AI-systemen die blijven leren en zich aanpassen na introductie in de praktijk passen niet binnen dat model.

De onderzoekers pleiten daarom voor aanpassingen in regelgeving, waaronder nieuwe toelatingsprocedures, strengere monitoring na marktintroductie en aangepaste classificaties voor medische hulpmiddelen. Ook is er behoefte aan gestandaardiseerde methoden om de prestaties van AI en de interactie tussen mens en machine te evalueren.

Daarnaast is aandacht nodig voor bias in datasets, die bestaande ongelijkheden in de zorg kunnen versterken. Omdat veel onderzoek en ontwikkeling plaatsvindt in welvarende landen, bestaat het risico dat andere regio’s minder profiteren van deze innovaties.

Veranderende rol van het zorgteam

Met de toename van autonomie in robotsystemen verandert ook de rol van de chirurg en het operatieteam. De verwachting is dat chirurgen zich meer gaan richten op supervisie en strategische besluitvorming, terwijl ondersteunend personeel nieuwe vaardigheden ontwikkelt op het gebied van technologie en data.

Tegelijkertijd ontstaan nieuwe rollen binnen het team, zoals klinische dataspecialisten en ingenieurs die verantwoordelijk zijn voor de integratie van AI en robotica in de praktijk. Ondanks deze verschuiving blijft één principe centraal: de mens houdt de regie.

De onderzoekers benadrukken dat chirurgen eindverantwoordelijk moeten blijven voor beslissingen tijdens operaties. AI moet ondersteuning bieden, geen vervanging zijn. Heldere communicatie en rolverdeling binnen het team zijn daarbij essentieel voor veilige zorg.

Cruciale implementatie

Hoewel de potentie van AI-gestuurde chirurgie groot is, benadrukken de auteurs dat zorgvuldige implementatie cruciaal is. Nieuwe samenwerkingsmodellen tussen academische instellingen, industrie en zorgorganisaties zijn nodig om de technologie verantwoord te ontwikkelen en toegankelijk te maken. Daarnaast vraagt de wereldwijde toepassing om aandacht voor betaalbaarheid en gelijke toegang, zodat ook landen met minder middelen kunnen profiteren van deze ontwikkelingen.

De komende jaren zullen bepalend zijn voor hoe AI en robotica zich in de operatiekamer ontwikkelen. Als technologische vooruitgang hand in hand gaat met robuuste regelgeving en menselijke controle, kan dit leiden tot veiligere, nauwkeurigere en meer gepersonaliseerde zorg. De operatiekamer van de toekomst wordt daarmee niet alleen slimmer, maar ook adaptiever, met technologie die leert, maar mensen die blijven beslissen.

AI-copiloot voor chirurgen

Tijdens de Surgical AI & Telesurgery Days in Gent in februari van dit jaar presenteerde Orsi Academy een AI-copiloot die chirurgen in realtime ondersteunt bij robotchirurgie. Het systeem analyseert live operatiebeelden, herkent operatiefases en detecteert kritieke anatomische structuren, wat bijdraagt aan meer precisie en patiëntveiligheid.

De technologie bouwt voort op eerdere innovaties waarbij meerdere AI-modellen gelijktijdig werden ingezet, onder meer voor orgaanherkenning en augmented reality tijdens operaties. Met deze nieuwe stap verschuift de focus van experiment naar bredere klinische toepassing, over het volledige operatietraject. Dankzij inzet van krachtige supercomputing kan de AI zonder vertraging functioneren. De ontwikkeling positioneert België als koploper in AI-gedreven chirurgie, maar roept ook vragen op over validatie, regelgeving en implementatie.