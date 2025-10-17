AI-transitie en onderwijs op grensvlak tussen zorg, welzijn en ICT

In de tweejarige deeltijd masteropleiding 'Digitale Transformatie in Zorg en Welzijn' leidt Hogeschool Inholland studenten op die de digitale transities binnen hun organisatie moeten vormgeven. AI heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Zoals in veel hoeken van de samenleving zien we ook in zorg en welzijn het disruptieve karakter van de AI-transitie. De rol van experts in digitale transformatie focust steeds meer op AI.

Als opleiding merken we dat aan de casuïstiek die onze studenten uit het veld meenemen naar de opleiding. Het overgrote deel van de afstudeerders kiest voor een masterthesisonderwerp dat AI-gerelateerd is. AI betekent dus veel voor de beroepspraktijk, maar ook voor de onderwijspraktijk. Om te kijken of ons onderwijs klaar is voor de AI-transitie hebben we onze opleiding onder de loep genomen. In een artikel in ICT&health 5 geven we een inkijkje in hoe we ons als opleiding verhouden tot AI.

Leren als sociaal leerproces

Onze opleiding hanteert een constructivistische visie op leren. Dit houdt in dat we leren zien als een sociaal leerproces waarbij context, samenwerking en beroepsauthenticiteit een belangrijke rol spelen. Zo werken studenten vooral met en voor de praktijk aan opdrachten die uitmonden in beroepsproducten zoals een eHealth-advies of veranderplan.



Naarmate het gebruik van AI in de praktijk toeneemt, betekent dit ook iets voor ons onderwijs en de toetsing. Welke vorm en welke mate van AI-gebruik vinden wij nog verantwoord? En hoe kunnen we studenten begeleiden in het verantwoord inzetten van AI bij schoolopdrachten en in de beroepspraktijk?

Leeruitkomsten

Het doel van onze praktijkgerichte master is om zoveel mogelijk aan te sluiten op de beroepspraktijk. Dat wat studenten leren noemen we leeruitkomsten. Als het goed is sluiten de leeruitkomsten aan op de houding, kennis en vaardigheden waarmee studenten van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de praktijk. Door de AI-transitie rijst de vraag of onze leeruitkomsten nog actueel zijn en aansluiten op hoe AI in de praktijk gebruikt wordt of – misschien belangrijker – gebruikt zou moeten worden.



Vast staat dat we bij de leeruitkomsten expliciet onderscheid maken tussen competenties die studenten zelfstandig moeten beheersen en taken waarbij AI als ondersteunend instrument kan dienen. Deze scheiding wordt regelmatig herijkt op basis van ontwikkelingen in technologie en werkveld.

Wendbaarheid

Ondanks de disruptie die AI maatschappijbreed teweegbrengt, weten we als opleiding grip te houden op constructive alignment. De leeruitkomsten blijven na onze workshop gelijk, en waar nodig passen en vullen we onze onderwijsactiviteiten en toetsing aan. Of dat ook in de toekomst zo blijft is koffiedik kijken.



Net zoals we onze studenten leren, blijven we kritisch monitoren hoe AI zich ontwikkelt in zorg en welzijn en blijven we wendbaar. Om zo op nieuwe ontwikkelingen in te spelen en op die manier constructive alignment te blijven borgen, de kansen te benutten en de risico’s te beperken.

Lees het hele artikel in editie 5 van ICT&health, die op 24 oktober verschijnt.