Parnassia Groep start met spraakgestuurd rapporteren met AI

De Parnassia Groep zet een nieuwe stap in het terugdringen van de administratieve laten in de geestelijke gezondheidszorg. Met spraakgestuurd rapporteren, ondersteund door artificiële intelligentie (AI), wil de organisatie zorgverleners helpen eenvoudiger verslag te leggen. De toepassing zet gesproken informatie automatisch om in een conceptverslag. Daardoor ontstaat meer tijd en aandacht voor het gesprek met de cliënt, terwijl de kwaliteit van zorg en professionele afwegingen behouden blijven.

Het door AI gemaakt verslag wordt altijd door de behandelaar gecontroleerd, waar nodig aangevuld en dan pas vastgesteld. Het professionele oordeel van de zorgverlener blijft daarbij leidend. Volgens de organisatie voldoet de oplossing aan de geldende privacy- en beveiligingseisen en wordt deze uitsluitend gebruikt met toestemming van de cliënt.

Transitieprogramma

De inzet van spraakgestuurd rapporteren sluit aan bij het landelijke Transitieprogramma Regeldrukvermindering GGZ en bij de digitaliseringsstrategie van Parnassia Groep. Die strategie is gericht op het ondersteunen van behandelaren en het verlichten van administratieve lasten. Voor deze stap werkt Parnassia Groep samen met Medendo, een leverancier van een digitale assistent die speciaal is ontwikkeld voor de zorgpraktijk.

Volgens Sjoerd van Breda, lid raad van bestuur, draagt de technologie bij aan meer rust in het behandelproces. Volgens hem hoeven de behandelaren daardoor minder tijd achter het scherm door te brengen en kunnen ze meer aandacht hebben voor de cliënt. “Dat is enorm behulpzaam voor ons werk waar persoonlijk contact een belangrijke voorwaarde is voor goede zorg”, aldus Van Breda.

Ondersteunend en tijdbesparend

De eerste proefprojecten laten zien dat behandelaren de toepassing als ondersteunend en tijdbesparend ervaren. Dat komt door volgens hen actuelere en consistentere rapportages die dankzij AI worden gegenereerd. In de komende periode wordt spraakgestuurd rapporteren stapsgewijs breder uitgerold binnen de organisatie, zodat het zo goed mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk van de verschillende teams.

Inmiddels is gebleken dat spraakgestuurd rapporteren zich ontwikkelt als een krachtige en bewezen innovatie om de administratieve werkdruk in de zorg te verlagen. Afgelopen oktober schreven we over een onderzoek Vilans, HAN University of Applied Sciences en Anders Werken in de Zorg, dat uitgevoerd in opdracht van Digizo.nu.

Bewezen innovatie

Daaruit blijkt dat 293 zorgmedewerkers van 14 organisaties tot drie keer sneller rapporteren via spraak dan via typen, zonder verlies van kwaliteit. De bevindingen benadrukken dat spraakherkenning niet alleen bijdraagt aan efficiënter werken, maar ook aan meer werkplezier, en bevestigen daarmee de potentie van deze digitale innovatie voor brede opschaling binnen de zorg.