Snellere beoordeling mogelijke botbreuken met AI

De afdeling Radiologie werkt sinds kort met kunstmatige intelligentie bij het beoordelen van röntgenfoto’s van mogelijke botbreuken. Met het programma BoneView is binnen enkele minuten een eerste uitkomst beschikbaar, waarmee artsen sneller kunnen handelen. Vooral op de Spoedeisende Hulp en huisartsenposten, waar tijd cruciaal is, biedt dit patiënten duidelijkheid en verlichting, terwijl het werk van artsen en laboranten efficiënt wordt ondersteund, ook in het weekend.

Wanneer een patiënt met een vermoeden van een botbreuk op de SEH of HAP arriveert, maakt een laborant een röntgenfoto en stuurt deze anoniem door naar BoneView. Binnen twee minuten geeft het programma één van drie uitkomsten: geen breuk, misschien een breuk of een breuk. Deze snelle indicatie helpt artsen om direct de juiste vervolgstappen te zetten en vermindert onnodige wachttijden voor patiënten.

Efficiënter werken

Door het inzetten van AI kan de patiënt sneller worden doorverwezen naar de gipskamer of de SEH voor behandeling, of naar huis als er geen breuk wordt vastgesteld. Dit stelt de radioloog bovendien in staat om efficiënter te werken, doordat ad hoc beoordeling van röntgenfoto’s minder vaak nodig is. Alle röntgenfoto’s die Boneview beoordeelt, krijgen nog altijd de kritische blik van een radioloog. Die controleert de beelden, bekijkt de resultaten en legt alles vast in het verslag.

AI is daarmee een hulpmiddel en geen vervanger. Ziet de radioloog iets anders dan wat de software aangeeft, of ontdekt hij een nevenbevinding, dan wordt de aanvragend arts altijd geïnformeerd. Zo blijft de medische controle gegarandeerd.

Vroeger maakte de laborant een röntgenfoto, en moest een radioloog die meteen beoordelen. Vaak betekende dat dat een radioloog ander werk moest onderbreken. Bij sommige onderzoeken, zoals een echografie, kan dat niet altijd direct. Het resultaat? Patiënten moesten soms langer wachten tot de radioloog tijd had om de foto te bekijken.

Uitzonderingen

BoneView wordt bij Amphia niet gebruikt voor foto’s van bijvoorbeeld de wervelkolom, schedel of longen. Bij die onderzoeken bekijkt de radioloog de beelden altijd zelf, direct en persoonlijk.

Toch zijn er al voorbeelden waarbij de ondersteuning door AI wordt ingezet. Begin december 2025 schreven we bijvoorbeeld over het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het UMC Utrecht die voortaan kunstmatige intelligentie gebruiken bij het beoordelen van thoraxfoto’s. Beide ziekenhuizen hebben de AI-technologie van Qure.ai in hun werkwijze geïntegreerd.

Eerderx ingrijpen

De toepassing is gericht op het eerder en nauwkeuriger opsporen van longkanker. Met name longnoduli, kleine afwijkingen in de longen, worden dankzij de software beter zichtbaar. De AI-oplossing qXR signaleert subtiele afwijkingen die op een standaardfoto gemakkelijk over het hoofd kunnen worden gezien, waardoor radiologen sneller kunnen ingrijpen. Volgens de instellingen kan dit bijdragen aan opportunistische screening: het herkennen van verdachte plekken op röntgenfoto’s die om andere redenen zijn gemaakt. Hiermee sluiten de ziekenhuizen aan bij een bredere landelijke beweging om longkanker sneller en consistenter op te sporen.