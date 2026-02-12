App verbetert mentale gezondheid van kersverse moeders

Een app kan de mentale gezondheid van vrouwen die voor het eerst moeder worden aantoonbaar verbeteren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat is gepresenteerd op het SMFM 2026 Pregnancy Meeting van de Society for Maternal-Fetal Medicine. Moeders die in het eerste jaar na de bevalling gebruikmaakten van de app Baby2Home rapporteerden minder stress-, depressie- en angstklachten en een betere algehele gezondheid dan vrouwen die alleen de gebruikelijke kraam- en nazorg ontvingen.

Baby2Home is een digitale zorgoplossing die is ontwikkeld om nieuwe ouders te ondersteunen in de periode na de geboorte. De app biedt gepersonaliseerde educatieve informatie, hulpmiddelen om de zorg voor de baby te volgen en zelfmanagementtools voor mentale gezondheid. Daarnaast hebben gebruikers toegang tot een care manager voor on-demand ondersteuning bij mentale en praktische vragen.

“Evidence-based digitale tools zoals Baby2Home luiden een nieuw tijdperk in voor de zorg na de bevalling,” zegt Emily S. Miller, MD, MPH, hoofdonderzoeker van de studie en divisiedirecteur Maternal-Fetal Medicine bij Women & Infants Hospital of Rhode Island. “We kunnen hoogwaardige ondersteuning nu uitbreiden van het ziekenhuis naar het dagelijks leven van gezinnen. De verbeteringen in mentale gezondheid laten zien hoe transformerend die ondersteuning kan zijn.”

Grote studie

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van Women & Infants Hospital of Rhode Island/Brown University, Northwestern University en Lurie Children’s Hospital of Chicago. Tussen november 2022 en juli 2025 namen 642 vrouwen deel aan een gerandomiseerde, gecontroleerde studie op meerdere locaties. Alle deelnemers waren voor het eerst ouder geworden.

Alle vrouwen ontvingen gedurende de eerste twaalf maanden na de bevalling de gebruikelijke postpartumzorg. De helft van de groep (321 deelnemers) kreeg daarnaast toegang tot de Baby2Home-app. De deelnemers rapporteerden hun ervaringen en gezondheid digitaal op vijf meetmomenten in dat eerste jaar.

Minder klachten

De resultaten laten duidelijke verschillen zien. Vergeleken met de controlegroep rapporteerden moeders die Baby2Home gebruikten significant minder symptomen van stress, depressie en angst. Ook gaven zij aan zich lichamelijk gezonder te voelen. Daarnaast scoorden zij hoger op tevredenheid over relaties met partner en familie, en voelden zij zich zekerder in hun rol als ouder.

“Het eerste jaar na de geboorte is een cruciale periode voor de mentale gezondheid van ouders,” aldus Miller. “Baby2Home hielp nieuwe ouders zich zelfverzekerder, beter ondersteund en meer verbonden te voelen. Dat vertaalde zich in betere gezondheidsuitkomsten voor henzelf en hun gezinnen.”

Digitale zorg als aanvulling

De onderzoekers benadrukken dat Baby2Home geen vervanging is van reguliere zorg, maar een waardevolle aanvulling daarop. Door digitale ondersteuning structureel beschikbaar te maken, kan de zorg voor jonge gezinnen beter aansluiten bij hun dagelijkse behoeften, juist in een periode waarin de druk groot is en de mentale kwetsbaarheid hoog kan zijn.

Ook tijdens de zwangerschap wordt steeds vaker gebruik gemaakt van apps, en dan vooral voor het op afstand monitoren van bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes, maar ook om vrouwen gedurende de zwangerschap op een laagdrempelige manier te voorzien van (extra) informatie en ondersteuning.