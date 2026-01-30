‘Geen abonnement maar passie’: Amber Vodegel over eerlijke health tech

Ze begon niet met een businessmodel, laat staan met een abonnement. Ze begon met een passie. Met de simpele maar radicale overtuiging dat vrouwen recht hebben op betrouwbare gezondheidsinformatie, zonder drempels. Dat was de kern van de keynote waarmee Amber Vodegel de ICT&health World Conference in Maastricht afsloot. Een persoonlijk verhaal dat uitgroeide tot een bredere reflectie op technologie, verantwoordelijkheid en ongelijkheid in de gezondheidszorg.

Vodegel nam haar publiek mee terug naar de begindagen van de App Store. Naar 2008, toen mobiele apps nog werden gezien als een tijdelijke hype. Wat begon als een experiment naast een fulltimebaan, groeide in die vroege jaren uit tot een zwangerschap-app die vrouwen begeleidde tijdens een van de meest bepalende fases in hun leven. Niet omdat de technologie toen al perfect was, maar omdat zij scherp keek naar wat gebruikers nodig hadden en naar wat er volgens haar ontbrak.

“Die eerste stappen waren klein en leerzaam. Zonder marketingbudget, zonder investeerders en met beperkte middelen ontdekte ik hoe algoritmes werkten en hoe belangrijk vindbaarheid was”, zei Vodegel. Ze vertelde hoe creativiteit vaak ontstaat uit schaarste: strategische naamgeving, slim gebruik van bestaande platforms en een focus op toegankelijkheid zorgden al snel voor honderdduizenden downloads van ‘haar app’. Tegelijkertijd ging niet alles goed. Een bedrijf starten met vrienden bleek geen duurzame keuze en technisch moest ze meerdere keren opnieuw beginnen. Veranderen wat al bestaat, zo leerde ze, is vaak moeilijker dan opnieuw bouwen.

Pregnancy+

Die lessen vormden de basis voor Pregnancy+ een app die vanaf het begin werd ontworpen met opschaling in gedachten. Vanuit haar slaapkamer en later in de kelder van haar huis bouwde ze met een klein maar uitzonderlijk getalenteerd team aan een product dat niet alleen functioneel was, maar ook visueel aantrekkelijk en inhoudelijk betrouwbaar. “Ik werkte samen met mensen uit onverwachte sectoren, zoals de game-industrie, om hoogwaardige 3D-modellen en een intuïtieve gebruikerservaring te ontwikkelen. Tegelijkertijd bleef klinische validatie leidend. Juist die combinatie van toegankelijk design en medisch verantwoorde informatie bleek doorslaggevend”, aldus Vodegel.

Maatschappelijke impact

“De impact werd pas echt zichtbaar toen miljoenen vrouwen de app dagelijks gingen gebruiken. Met uiteindelijk ongeveer twee miljoen zwangere dagelijkse gebruikers en een wereldwijd bereik van 150 miljoen vrouwen werd de schaal pas echt voelbaar”, aldus de spreekster. Vodegel sprak openlijk over de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Veel gebruikers hebben een lage leesvaardigheid en vertrouwen eerder op sociale media dan op officiële instanties. “Dat maakt gezondheidsapps niet neutraal. Wat je zegt, en hoe je het zegt, kan directe gevolgen hebben voor gedrag en keuzes”, aldus Vodegel. Entertainment mag, stelde ze, maar alleen als de informatie klopt.

Het enorme succes bleef niet onopgemerkt. Het bedrijf werd verkocht aan Philips, waarmee een nieuwe fase begon. De overname was succesvol en leidde tot jarenlange samenwerking met jonge, internationale teams. Toch volgde daarna een periode van reflectie. Geïnspireerd door het idee van ‘moral ambition’ verschoof Vodegels focus van groei en bereik naar maatschappelijke impact. Ze zag van dichtbij hoe ongelijk gezondheidsvaardigheden wereldwijd zijn verdeeld. “Terwijl een kleine groep toegang heeft tot betaalde health apps en uitgebreide zorg, blijft basiskennis voor miljoenen mensen onbereikbaar, vaak simpelweg omdat die achter een paywall zit. Ik vond het tijd dat dat ging veranderen”, aldus Vodegel.

Geen cloudoplossingen

Die constatering werd het startpunt voor een nieuw initiatief, genaamd 28X. Met als doel binnen vijf jaar honderd miljoen maandelijkse gebruikers te bereiken, kiest Vodegel bewust voor een fundamenteel ander technologisch model. “Geen abonnementen, geen dataverkoop en geen cloudoplossingen. Alles wordt lokaal op het apparaat van de gebruiker verwerkt met on-device AI. Data blijft privé en veilig, buiten bereik van overheden of commerciële partijen. De app is gratis toegankelijk, ongeacht inkomen of locatie. Gezondheid is geen product, basisinformatie moet voor iedereen beschikbaar zijn”, aldus Vodegel.

Het platform richt zich in eerste instantie op vrouwengezondheid, met onderwerpen variërend van menstruatie en vruchtbaarheid tot mentale gezondheid, anticonceptie en huiselijk geweld. Alle content is klinisch gevalideerd, beschikbaar in meerdere talen en afgestemd op verschillende leesniveaus. “Eventuele opbrengsten vloeien grotendeels terug naar onderzoek en educatie. Daarmee positioneert het initiatief zich nadrukkelijk als een maatschappelijke beweging, niet als een traditioneel techbedrijf”, zegt Vodegel.

Met haar keynote liet Amber Vodegel zien hoe technologische innovatie, persoonlijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke ambitie kunnen samenkomen. Haar verhaal was geen succesverhaal in klassieke zin, maar een pleidooi voor een andere manier van denken over technologie en zorg. Minder gericht op verdienmodellen, meer op inclusie en impact. Het was een passende afsluiting van de ICT&health World Conference die draaide om innovatie en een herinnering dat echte vooruitgang begint bij de vraag voor wie we die innovatie eigenlijk bouwen.