Afstudeeronderzoek: motor voor digitale zorgvernieuwing

De afstudeerders van de masteropleiding Digitale Transformatie in Zorg en Welzijn van hogeschool Inholland leveren met hun onderzoeksprojecten een bijdrage aan digitale innovatie in zorg en welzijn. Binnen de master verbinden zij wetenschappelijke inzichten met hun eigen dagelijkse praktijk. Hun onderzoeken brengen verbeteringen voor de eigen organisaties waarbinnen ze werkzaam zijn, maar versterken ook hun professionele identiteit als strategische veranderaars. Twee recent afgestudeerden van de master, Sander Hoogland en Willemien Pilkes, vertellen in ICT&health 1, 2026 hoe hun afstudeerprojecten hun organisaties vooruithelpen én hun loopbaan een verdere impuls richting innovatie hebben gegeven.

Willemien Pilkes is haar loopbaan gestart als logopedist in de gehandicaptenzorg bij Triade Vitree in Almere, maar wilde technologie inzetten om op grotere schaal impact te maken. Ze heeft kwalitatief praktijkgericht onderzoek gedaan op een eigen ontworpen product genaamd Tante Dees.



Ze merkte dat, vanwege de sterk oplopende wachttijden in de logopedie, jonge kinderen met taalproblemen vaak te laat ondersteuning krijgen en de schermtijd onder jonge kinderen toeneemt. Dit motiveerde haar tot het ontwikkelen van Tante Dees: begonnen als YouTube-kanaal en inmiddels uitgewerkt tot een app die taalontwikkeling spelenderwijs stimuleert. Pilkes vertelt: “Ik wil met Tante Dees de kwaliteit van schermtijd verbeteren en kinderen spelenderwijs helpen bij hun spraak-taalontwikkeling. Dat is mijn grootste wens.”



Inmiddels is Pilkes niet meer alleen werkzaam als logopediste, maar bouwt zij als zelfstandige samen met een voormalig collega verder aan Tante Dees versie 2.0. Hun ambitie: een app ontwikkelen die spelenderwijs taalontwikkeling ondersteunt en een breder bereik in het logopedie landschap krijgt.

Power to the parent

Sander Hoogland werkt al 25 jaar als neonatologieverpleegkundige, waarvan 20 jaar in het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht. Daar gebruiken ze de Luscii app tijdens de klinische opname van pasgeborene om de ouders digitaal te ondersteunen bij de dagelijkse zorg.



Om de ervaringen met de app van ouders en zorgverleners in kaart te brengen, heeft Hoogland semigestructureerde interviews gehouden met acht ouders en zeven professionals. De gesprekken gingen over gebruiksgemak, zelfmanagement, samenwerking en behoeften richting de thuissituatie. Ouders ervaren de app als eenvoudig, overzichtelijk en passend voor gebruik tijdens de ziekenhuisopname van hun kindje, al gaven ze ook aan dat enkele vragen duidelijker of specifieker kunnen worden gesteld. Zij zien een toegevoegde waarde van de app na het ontslag uit het ziekenhuis om laagdrempelig ondersteuning van een voor hen bekende zorgverlener te krijgen.



Zorgverleners gaven aan te merken dat ouders door de app sneller vragen stellen en meer regie nemen, al moeten zij wel even wennen aan een andere manier van samenwerken met elkaar. Uit het onderzoek van Hoogland blijkt verder dat de Luscii-app daadwerkelijk kan bijdragen aan zelfmanagement tijdens de opname, maar dat verdere doorontwikkeling nodig is om optimaal aan te sluiten bij de wensen van zowel ouders als zorgprofessionals. Het Luscii-app project wordt in 2026 uitgebreid naar thuisgebruik, om de overgang van ziekenhuis naar huis te versoepelen en heropnames te voorkomen.



Hoogland blijft niet alleen betrokken bij de doorontwikkeling van de Luscii-app binnen de neonatologie, hij is eveneens betrokken bij ‘Babyconnect’: een landelijk programma voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg, waarvoor hij samen met het team van Blinkz en eindgebruikers de ontwikkelagenda verder gaat vormgeven.

Lees het hele artikel in editie 1 van ICT&health, die op 20 februari verschijnt.