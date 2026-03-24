Nieuwe praktijkgids voor zorgdata in de cloud

Steeds meer organisaties verwerken gezondheidsgegevens in de cloud. Dat biedt flexibiliteit en schaalbaarheid, maar brengt ook aanzienlijke verantwoordelijkheden met zich mee. Om organisaties hierbij te ondersteunen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een geactualiseerde praktijkgids gepubliceerd: ‘Gezondheidsgegevens in de cloud’.

De gids bouwt voort op eerdere richtlijnen, maar heeft een bredere reikwijdte. Waar eerder vooral patiëntgegevens binnen de behandelrelatie centraal stonden, richt de nieuwe publicatie zich op gezondheidsgegevens in brede zin. Het gaat daarbij onder meer om medische dossiers, gegevens in relatie tot arbeid, testresultaten en data uit digitale zorgtoepassingen. Ook de rol van verschillende betrokken partijen, zoals zorgaanbieders, arbodiensten en IT-leveranciers, komt uitgebreid aan bod.

Regie blijft bij de organisatie

Volgens de AP blijft de verantwoordelijkheid voor deze gevoelige data altijd bij de organisatie zelf, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van cloudleveranciers. In de praktijk gaat het volgens de toezichthouder vaak mis wanneer organisaties onvoldoende zicht hebben op waar gegevens worden opgeslagen, wie er toegang toe heeft en onder welke wetgeving de verwerking valt.

De praktijkgids benadrukt daarom het belang van bewuste keuzes. Organisaties moeten niet alleen voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook rekening houden met bredere aspecten zoals privacy, autonomie en vertrouwen van patiënten en cliënten.

Risico’s en regelgeving centraal

De publicatie biedt handvatten voor besluitvorming op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarbij wordt onder meer ingegaan op verantwoordelijkheden binnen de keten, risicoanalyses, datasoevereiniteit en internationale datadoorgifte. Ook wordt het samenspel tussen de AVG en de Europese NIS2-richtlijn toegelicht.

Volgens de AP is een goede voorbereiding essentieel: organisaties die vooraf risico’s in kaart brengen, duidelijke afspraken maken en de regie houden over hun data, verkleinen de kans op problemen aanzienlijk. Met de praktijkgids wil de toezichthouder bijdragen aan een zorgvuldige en toekomstbestendige omgang met gezondheidsgegevens in een steeds verder digitaliserende zorgsector.

De volledige praktijkgids ‘Gezondheidsgegevens in de cloud’ is hier in te zien.

Cloud essentieel voor mensgerichte zorg

Tijdens de ICT&health World Conference van afgelopen januari sprak Myriam Fernández Martín, hoofd Health Innovation EMEA bij Amazon Web Services (AWS), over het gebruik van AI en cloud-oplossingen in de zorg. Zij stelde onder andere dat cloudtechnologie een noodzakelijke randvoorwaarde is om zorgdata toegankelijk en bruikbaar te maken. Daarbij is sectorspecifieke kennis cruciaal.

“Zorgprofessionals willen geen technische complexiteit. Ze willen hulpmiddelen die administratieve lasten verlagen en ruimte creëren voor patiëntenzorg”, aldus Martín. Technologie moet daarbij aansluiten op bestaande werkprocessen, niet andersom.