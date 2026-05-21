Zorg en ICT moeten leren mét, niet langs elkaar te praten

Digitale systemen moeten zorgprofessionals ondersteunen, maar sluiten in de praktijk lang niet altijd goed aan op het dagelijkse werk. Volgens Vera Molenaar en Victor van Reijswoud ligt een deel van het probleem niet bij de techniek zelf, maar bij de manier waarop zorgprofessionals en ICT’ers met elkaar communiceren. Wie betere digitale ondersteuning wil, moet elkaar eerst beter leren begrijpen.

Zorgprofessionals weten vaak precies waar digitale systemen in de praktijk wringen. Extra klikken, omslachtige schermen of workflows die niet aansluiten op het zorgproces zorgen dagelijks voor frustratie. Toch blijft het vaak bij mopperen op de werkvloer of het bedenken van workarounds. De stap naar structurele verbetering blijkt lastig, zo bleek eerder al in een artikel van de auteurs in ICT&health 6, 2025.



Dat heeft volgens de auteurs niet alleen te maken met capaciteit of prioriteit, maar ook met taal. Zorgprofessionals beschrijven problemen doorgaans vanuit gebruikservaring en context. ICT’ers kijken juist naar data, processen en systeemgedrag. Daardoor ontstaan gemakkelijk misverstanden, zelfs wanneer beide partijen hetzelfde doel hebben.

Ander denkkader

De auteurs beschrijven in een scherpe analyse hoe zorgprofessionals vooral communiceren in ‘natuurlijke taal’: beschrijvend, contextafhankelijk en vaak gebaseerd op gedeelde praktijkervaring. In de ICT-wereld werkt dat anders. Daar draait het om formele definities, vaste relaties en ondubbelzinnige instructies voor systemen en software.



Juist in die vertaalslag gaat het volgens hen regelmatig mis. Een wens vanuit de zorgpraktijk wordt technisch geïnterpreteerd, terwijl de achterliggende behoefte onvoldoende scherp blijft. Andersom begrijpen zorgprofessionals vaak onvoldoende waarom een ogenschijnlijk kleine aanpassing technisch complex kan zijn.

Meer eigenaarschap

Volgens de auteurs vraagt digitalisering daarom niet alleen om meer ICT-kennis binnen zorgorganisaties, maar ook om meer eigenaarschap vanuit zorgprofessionals zelf. Dat betekent niet dat iedere verpleegkundige of arts ‘een halve ICT’er’ moet worden. Wel helpt het om wensen en knelpunten concreter en gestructureerder te formuleren.



Daarmee wijst het artikel op een bredere vraag die in steeds meer zorgorganisaties speelt: hoeveel digitale verantwoordelijkheid hoort inmiddels bij het vak van zorgprofessional?

