AZ Delta ontwikkelt voorspellende AI met eigen zorgdata

Het Belgische AZ Delta investeert in een nieuwe generatie zorgtechnologie waarbij artificiële intelligentie (AI) artsen en zorgverleners ondersteunt bij het nemen van medische beslissingen. Het ziekenhuis bouwt daarvoor aan een beveiligde dataomgeving waarin eigen zorgdata slimmer worden gecombineerd en geanalyseerd. Met die aanpak wil AZ Delta risico’s sneller herkennen, ziekteverlopen beter voorspellen en behandelingen gerichter afstemmen op individuele patiënten.

De basis daarvoor ligt in het elektronisch patiëntendossier (EPD), waarin grote hoeveelheden medische informatie samenkomen. Naast gestructureerde gegevens zoals diagnoses, laboratoriumuitslagen en medicatiegegevens wil het ziekenhuis ook meer halen uit ongestructureerde data, zoals vrije tekst van artsen, medische beelden en andere contextuele informatie. Door al die gegevens met elkaar te verbinden, ontstaat volgens AZ Delta een completer beeld van de patiënt.

Modellen ontwikkelen

Peter De Jaeger, CIO van AZ Delta zegt daarover: “Bij AZ Delta geloven we dat de toekomst van zorg ligt in het slim en veilig benutten van onze eigen data. Door te investeren in een veilige dataomgeving en voorspellende AI ondersteunen we onze artsen nog beter. Zo zetten we stappen naar meer gepersonaliseerde en proactieve zorg voor onze patiënten.”

Het ziekenhuis werkt daarbij niet alleen met bestaande AI-toepassingen, maar ontwikkelt ook voorspellende AI-modellen vanuit de eigen klinische praktijk en zorgdata. Die modellen moeten artsen ondersteunen bij het inschatten van risico’s, het voorspellen van ziekteverloop en het verfijnen van behandeltrajecten.

Cloudomgeving

Om die ontwikkeling mogelijk te maken, investeert AZ Delta samen met technologiepartner Inetum in een zogenoemde soevereine private cloudomgeving voor zorgdata. In die afgeschermde infrastructuur behoudt het ziekenhuis zelf de controle over data en governance, terwijl medische gegevens binnen een strikt beveiligd kader verwerkt kunnen worden.

Volgens AZ Delta biedt die infrastructuur ook nieuwe mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van AI-toepassingen binnen leer- en innovatiecentrum RADar. Daarbij zet het ziekenhuis nadrukkelijk in op toepassingen die aansluiten op de dagelijkse zorgpraktijk en ondersteuning bieden bij medische besluitvorming.

Gepersonaliseerde zorg

De investeringen passen volgens AZ Delta binnen een bredere visie op datagedreven zorg en samenwerking. Het ziekenhuis wil samen met andere zorgorganisaties, onderzoekers en technologiepartners bouwen aan een zorgnetwerk waarin kennisdeling, herbruikbaarheid en innovatie centraal staan. Met de inzet van AI en nieuwe datatechnologie wil AZ Delta verder werken aan meer gepersonaliseerde en toekomstgerichte zorg.

Ook in Nederland werken ziekenhuizen nadrukkelijk aan een langetermijnvisie op digitalisering en AI. Zo schreven we onlangs over de digitaliseringsvsie 2030 van Gelre ziekenhuizen. Daarin staat beschreven hoe data, cloudtechnologie en digitale zorg de komende jaren een grotere rol moeten krijgen binnen de organisatie. Het ziekenhuis zette eerder al de stap naar de cloud, maar benadrukt tegelijk dat per toepassing kritisch moet worden gekeken waar technologie daadwerkelijk meerwaarde biedt.

Diezelfde pragmatische benadering geldt voor AI. Volgens Gelre sluit de nieuwe visie aan op de bredere ontwikkeling naar meer datagedreven zorg, met meer aandacht voor ketenzorg, thuismonitoring en digitale ondersteuning van patiënten. Daarbij staat het uitgangspunt centraal: thuis waar het kan, digitaal waar het kan en fysiek waar nodig.