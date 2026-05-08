Nieuwe NOA Maastricht UMC+ geeft patiënten meer regie

In het Maastricht UMC+ is onlangs de vernieuwde Nuchtere Opname Afdeling (NOA) officieel geopend door bestuurder Jos Maessen. Dankzij de verbouwing kan het ziekenhuis als eerste in Nederland het concept ‘Lopend naar de OK’ op grote schaal invoeren. Daarmee zet het MUMC+ een volgende stap in de ontwikkeling als kennis- en expertisecentrum voor Preventie en Vitaliteit. De nieuwe afdeling moet bijdragen aan een verbeterd zorgproces en regie en herstel voor patiënten.

Jos Maessen: “Dat we dit als eerste ziekenhuis in Nederland zo breed uitrollen, benadrukt de richting die we op willen. We zetten hiermee een belangrijke stap richting toekomstbestendige zorg waarin de patiënt centraal staat. Met meer regie, meer zelfstandigheid en een menselijker ervaring.”

Nieuwe werkwijze

Met het concept ‘Lopend naar de OK’ verandert ook de werkwijze rond operaties in het Maastricht UMC+. Patiënten komen op de dag van de ingreep naar het ziekenhuis en lopen zelfstandig naar de operatiekamer, waardoor een opname vooraf vaak niet meer nodig is. Volgens het ziekenhuis vergroot dit de eigen regie, verlaagt het de belasting voor patiënten en kan het bijdragen aan sneller herstel. Uiteindelijk moet 60 tot 70 procent van de ongeveer 12.000 operatiepatiënten jaarlijks van deze aanpak gebruikmaken.

Het initiatief voor ‘Lopend naar de OK’ ontstond vanuit de constatering dat patiënten tijdens een operatietraject vaak onnodig vroeg hun zelfstandigheid verliezen. Darmkankerchirurg Tim Lubbers, die het concept binnen het Maastricht UMC+ introduceerde, stelt dat patiënten voorheen geregeld al een dag vóór de ingreep in bed lagen zonder medische noodzaak. Met de nieuwe werkwijze wil het ziekenhuis de patiënten meer regie en zelfstandigheid teruggeven tijdens het zorgtraject.

Buikoperatie

De eerste patiënt doorliep het traject ‘Lopend naar de OK’ in maart 2023 tijdens een buikoperatie. Sindsdien zijn de ervaringen volgens het Maastricht UMC+ overwegend positief, waardoor ook andere specialismen interesse tonen in de aanpak. Door de groeiende belangstelling ontstond behoefte aan uitbreiding van de capaciteit, omdat de eerdere faciliteiten op de Nuchtere Opname Afdeling onvoldoende ruimte boden voor grotere aantallen patiënten en hun naasten. De vernieuwde afdeling beschikt nu over een modernere en gastvrije omgeving.

Ook andere ziekenhuizen zetten stappen om patiënten meer regie te geven en het zorgproces efficiënter in te richten. Zo schreven we begin dit jaar over patiënten die een kleine operatie ondergaan in het St. Antonius Ziekenhuis, zich sinds 1 februari digitaal kunnen voorbereiden via Mijn Antonius. Thuis vullen zij op een zelfgekozen moment medische gegevens in via een vragenlijst op hun telefoon. Hierdoor zijn minder ziekenhuisbezoeken nodig en ontstaat meer ruimte op de polikliniek voor complexere zorg. Vervolgens beoordeelt anesthesioloog Steven de Wolf digitaal of een patiënt veilig geopereerd kan worden.