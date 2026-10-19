Blended care moet jongeren met NAH meer grip geven op vermoeidheid

Vermoeidheid bij jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is vaak onzichtbaar, maar heeft grote gevolgen voor school, sport en sociale contacten. Jongeren herkennen hun grenzen niet altijd en raken overbelast of worden juist inactief. Een inventarisatie vanuit revalidatiecentrum Basalt liet bovendien zien dat een eenduidige, specifieke multidisciplinaire behandeling ontbrak. Dat vormde de aanleiding voor MOE!: Meedoen, Opladen, Energie!

Binnen dit project ontwikkelden revalidatiecentra Basalt, Merem, Revant en Heliomare samen met e-health aanbieder Minddistrict een blended behandelprogramma voor twaalf- tot twintigjarigen. Zij bouwden hierbij voort op COGRAT, een behandeling voor volwassenen die cognitieve therapie combineert met het geleidelijk opbouwen van activiteiten.



Heliomare had eerder al al digitale modules ontwikkeld via het platform van Minddistrict. Die bestaande samenwerking bood een basis om de behandeling gezamenlijk te vertalen naar jongeren.



Het doel gaat verder dan minder moe zijn, benadrukt Menno van der Holst, senior onderzoeker kinderrevalidatie bij Basalt. “Het is meer dat een jongere beter met vermoeidheid om kan gaan, bijvoorbeeld weer sport en meer doet in het dagelijks leven en ook merkt dat het goed vol te houden is – daar dus weer lol in heeft.”

Doelgroep denkt mee

Omdat intensieve bezoeken aan een revalidatiecentrum moeilijk te combineren zijn met school en het dagelijks leven, verbindt MOE! fysieke behandeling en lotgenotencontact met digitale oefeningen en ondersteuning thuis. Jongeren dachten vanaf het begin mee.



“We zijn bij de doelgroep gaan inventariseren wat zij belangrijk vonden in ondersteuning”, zegt gz- en neuropsycholoog Roeli Wierenga van Basalt. “Dat hebben we gecombineerd met bevindingen die er al waren.” Dit leidde tot kortere teksten, aangepast taalgebruik en video’s.



Twee pilots maakten duidelijk dat deze combinatie om een gemengde begeleiding vraagt. In de tweede pilot kregen meer modules fysieke begeleiding. Ook bleken jongeren meer ondersteuning bij e-health nodig te hebben dan verwacht. Traditionele en digitale zorg moeten elkaar dus gericht aanvullen.

Samen meer kennis opdoen

De samenwerking levert ook kennis op voor andere behandelprogramma’s. Marianne Reintjes, implementatiemanager bij Minddistrict, zegt hierover: “In dit soort samenwerkingen kunnen we samen veel meer bereiken en leren.” Bovendien vergroot onderzoek zoals binnen MOE! de kans dat behandelprogramma’s worden ingevoerd en zo de reikwijdte van blended care vergroten.



De eerste ervaringen zijn positief, maar de effectiviteit moet nog wetenschappelijk worden onderbouwd. Ten tijde van het artikel was bij ZonMw subsidie aangevraagd voor een driejarig vervolg. De ambitie: MOE! bij tachtig patiënten vergelijken met traditionele behandeling, ook de kosteneffectiviteit onderzoeken en een implementatieplan ontwikkelen. Uiteindelijk willen de betrokkenen begin 2030 de revalidatiezorg voor deze jongeren structureel hebben verbeterd.

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health 3, 2026 en in ons online magazine.