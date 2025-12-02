Limburgse gezondheidsinnovaties internationaal in de spotlights

Het wordt steeds bekender dat er in de provincie Limburg prachtige gezondheidsinnovaties ontwikkeld worden. Een aanjager van deze innovaties is Brightlands Maastricht Health Campus; hier werken onderzoekers, clinici, ondernemers en studenten samen aan innovaties op het raakvlak van geneeskunde, gezondheidszorg en techniek.

Een van de belangrijke functies van Brightlands Maastricht Health Campus is wetenschappers en medische professionals te helpen hun innovatie naar de markt te brengen en er een succesvol bedrijf van te maken. Daaruit zijn al heel wat succesverhalen ontstaan die inmiddels in het buitenland ook steeds bekender worden. Eind november bezocht een internationaal persgezelschap Brightlands om meer over deze innovaties te weten te komen.

Yves Slenter, Community Development Manager bij Brightlands Maastricht Health Campus, trapte de persdag af en liet zien hoe Brightlands inmiddels meer dan 90 bedrijven heeft opgericht. De campus is een plek waar ziekenhuis Maastricht UMC+, de Universiteit Maastricht en bedrijven samen werken aan de gezondheidszorg van de toekomst. De internationale media bezocht een aantal innovatieve bedrijven die er gevestigd zijn: Maastro, Maastricht Instruments en ReGEN Biomedical.

Wereldwijde data analyse met PHT van Maastro

Maastro is anno 2025 een zelfstandig, topspecialistisch centrum voor radiotherapie met vestigingen in Maastricht en Venlo. Het bedrijf is gespecialiseerd in protonentherapie, een vernieuwende en nauwkeurige manier van bestralen voor kankerpatiënten. André Dekker, Professor of Clinical Data Science, ging tijdens de persdag in op het belang van AI binnen deze branche om daarmee onder andere het ziekteverloop bij patiënten te kunnen voorspellen. Hiervoor is veel internationale data nodig. Zijn credo is: “If you can’t bring the data to the research, you have to bring the research to the data.”

Om deze reden ontwikkelde hij de Personal Health Train; een innovatieve manier om informatie van instituten wereldwijd te analyseren zonder dat privacygevoelige gegevens gedeeld hoeven te worden. Deze “trein”, rijdt inmiddels langs grote ziekenhuizen en radiotherapiecentra in onder andere Europa, de Verenigde Staten, China, Brazilië en India. De verzamelde data worden onder meer ingezet om scans te analyseren. Het resultaat van zo’n analyse is bijvoorbeeld een AI-model dat veel beter is in het intekenen van een tumor en het voorspellen van het ziekteverloop, dan een mens ooit kan. Met behulp van AI kan de tumor ook preciezer bestraald worden en kan efficiënt geanalyseerd worden welke patiënten voor protonentherapie in aanmerking komen. Door deze AI-ontwikkelingen kan zorgpersoneel ontlast en ondersteund worden, wat door het personeelstekort nu én in de toekomst heel belangrijk is. Ook zorgt het ervoor dat ziekenhuizen inzicht krijgen in wat ze verder kunnen verbeteren op het gebied van specifieke behandelingen.

Biologische weefsels voor regeneratieve geneeskunde

De persreis ging verder naar ReGEN Biomedical. Dit bedrijf ontwikkelt technologie voor het kweken van biologische weefsels voor regeneratieve geneeskunde en farmaceutische screening. Dit weefsel moet betaalbaar en daarmee uiteindelijk bereikbaar worden voor alle patiënten. Han van ’t Klooster, COO bij ReGEN Biomedical benadrukte dat het bedrijf gebruik maakt van een geautomatiseerde, gesloten productieopstelling om betaalbare en hoogwaardige weefseltherapieën te produceren, met een constante kwaliteit.

“Wij geloven dat onze inspanningen de gezondheidszorg ingrijpend zullen veranderen, want het is een revolutie om beschadigde delen van huid en organen te vervangen door gekweekte weefsels. Wij verwachten dat er binnen tien jaar een regelmatige stroom van gekweekte weefsels voor transplantatie op gang zal komen. Het zal de manier waarop ziekenhuizen werken in de komende decennia enorm veranderen.”

Inzicht in energiehuishouding van patiënten

Maastricht Instruments BV is opgericht in 1998 en is uitgegroeid tot een gespecialiseerd hightech bedrijf dat innovatieve technische oplossingen biedt op het gebied van life sciences en medical. Het biedt klanten over de hele wereld nieuwe onderzoeksapparatuur zoals indirecte calorimetrie-apparatuur, draagbare gezondheidszorgoplossingen en gespecialiseerde life science-tools. Een van de innovaties die de pers te zien kreeg is de Respiration Room. Deze respiratiekamer helpt onderzoekers om meer inzicht te krijgen in de energiehuishouding van bepaalde patiëntengroepen.

Zo kan gericht advies gegeven worden op het gebied van voeding, beweging en nachtrust. De respiratiekamer bestaat uit een volledig gesloten circuit dat is aangesloten op een innovatief analyse-systeem. Dit systeem meet voortdurend de hoeveelheid 02 en CO2 in de uitgeademde lucht, voedingstoffen en afvalstoffen. Hierdoor krijgen onderzoekers een heel nauwkeurig beeld van de stofwisseling en energiehuishouding van personen.