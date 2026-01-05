Compassievolle technologie ondersteunt digitalisering in ggz

Van ‘super cool’ tot en met ‘tijdverspilling’ en ‘een gevaar voor privacy’: er wordt heel divers over het nut en de impact van zorgtechnologie en e-health gedacht. Matthijs Noordzij, hoogleraar gezondheidspsychologie en -technologie aan de Universiteit Twente, zag genoeg reden om er een onderzoeksproject aan te wijden op het snijvlak van psychologie, gezondheid en technologie.

“Mijn technische collega’s zagen vooral de voordelen van gezondheidstechnologie; mijn psychologie-collega’s de nadelen”, aldus Noordzij in een eerdere editie van ICT&health. “Gesprekken met hen over een andere manier om medische technologie te positioneren, kwamen uit bij compassievolle technologie: een soort midden tussen de schijnbare uitersten van zorg en technologie. Een concept om een meer genuanceerde discussie op gang te brengen.”

Frame van compassievolle technologie

Noordzij stelt dat al in de opleiding van ggz-professionals de aandacht voor het goed inzetten van technologie te wensen overlaat. “Een professional leert zo niet om technologie zoals een app of VR-bril te integreren in zijn of haar behandelingen. Dit willen we veranderen met het frame van compassievolle technologie: waarom zet je technologie in? Niet omdat je geld wil besparen, of efficiënter wil werken, maar omdat je compassievolle zorg wil bieden.”



Belangstelling van ggz-aanbieder Dimence Groep voor het frame en een succesvolle subsidieaanvraag vanuit het programma Transitie en gedrag mondden in 2019 uit in het project Compassievolle Technologie, aangevlogen vanuit disciplines zoals design, filosofie, psychologie, computer science. Ook platformaanbieder Minddistrict stond aan de basis van het project.

Uitgangspunt project

Al snel kwam ook Charlotte van Lotringen aan boord, een Phd-onderzoeker met een achtergrond in psychologie en ervaring met designonderzoek. “We wilden onderzoeken hoe de kwaliteiten van zorgprofessionals en de mogelijkheden van technologie elkaar kunnen aanvullen, met als uiteindelijke doel het bereiken van compassievolle zorg middels compassievolle technologie”, schetst zij het uitgangspunt van het project.



Waarom is juist in de ggz dat frame van compassievolle technologie zo belangrijk? Volgens Van Lotringen vat compassie het werk van de ggz goed samen. “Compassie gaat om medeleven, om het kunnen inleven in het lijden van mensen en daar iets aan willen veranderen. Dat is een breed gedragen waarde door ggz-professionals die wordt gewaardeerd door cliënten.”

Andere kijk

Nu het project zijn afronding nadert, hopen Van Lotringen en Noordzij dat de uitkomsten ervan ggz-breed een andere kijk bieden op wat technologie is en kan zijn. Om ggz-organisaties meer inzicht te geven in wat hun medewerkers beweegt en stimuleert, om technologie minder zwartwit neer te zetten. “Zodat die organisaties met die technologie beter kunnen aansluiten op de waardes die voor diverse groepen medewerkers van belang zijn; en om die medewerkers beter te ondersteunen in het koppelen van technologie aan die waardes”, benadrukt Van Lotringen.

