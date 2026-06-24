De belofte van één platform werkt in de praktijk niet

Enterprise imaging geldt voor veel ziekenhuizen als een logische volgende stap. Eén platform voor alle medische beeldvorming moet zorgen voor betere toegankelijkheid, meer standaardisatie en minder versnippering. De praktijk blijkt echter aanzienlijk complexer.

In de recent uitgekomen ICT&health 3 beschrijft adviseur en projectleider Eelke Toonstra waarom de ambitie van één uniform imaging-platform vaak botst met de dagelijkse zorgpraktijk. Verschillende specialismen werken volgens uiteenlopende processen en informatiebehoeften. Waar radiologie sterk ordergestuurd is, ontstaan in bijvoorbeeld cardiologie, dermatologie en gynaecologie regelmatig beelden buiten vooraf gedefinieerde workflows om.

Niet werkbare compromissen

Volgens Toonstra leidt het streven naar één uniforme werkwijze daardoor regelmatig tot niet altijd werkbare compromissen. Afdelingen blijven deels eigen systemen gebruiken, terwijl zorgprofessionals worden geconfronteerd met extra administratieve stappen of beperkingen in hun werkproces.



Daarnaast blijken technische vraagstukken rond archivering, migratie en viewer-functionaliteit vaak complexer dan vooraf wordt aangenomen. Niet de keuze voor een platform vormt daarbij de grootste uitdaging, maar de manier waarop bestaande beelden, processen en verantwoordelijkheden worden samengebracht.



Ook de organisatorische impact wordt volgens Toonstra regelmatig onderschat. Enterprise imaging raakt niet alleen technologie, maar ook bestaande werkwijzen, eigenaarschap en de autonomie van afdelingen. Succesvolle ziekenhuizen benaderen het daarom steeds vaker als een meerjarig veranderprogramma in plaats van een traditioneel IT-project.

Van belofte naar realisme

De praktijk van enterprise imaging wordt, concluderend, gekenmerkt door vier terugkerende spanningen:

Werkelijkheid versus orderlogica - niet elke klinische handeling past in een administratief ordermodel. Systemen die dat toch afdwingen, creëren fricties op de werkvloer.

Flexibiliteit versus standaardisatie - disciplines werken fundamenteel anders, en een platform dat voor iedereen hetzelfde model oplegt, werkt voor niemand optimaal.

Technische ambitie versus migratiecomplexiteit - de route naar één centraal archief is minstens zo uitdagend als de bestemming en wordt structureel onderschat in tijd, geld en domeinkennis.

IT-project versus organisatieverandering - enterprise imaging heeft raakvlakken met autonomie, werkwijzen en vertrouwen. Dat vraagt om governance en adoptie, niet alleen om implementatie.

De belangrijkste les: de toekomst ligt waarschijnlijk niet in volledige uniformiteit, maar in patiëntgebonden archivering met gerichte standaardisatie en ruimte voor verschillen tussen disciplines.

Lees het volledige artikel in ICT&health editie 3, 2026 en in ons online magazine.